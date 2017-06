L’été et le plaisir de bouger à Boisbriand

Voir la galerie de photos

Les citoyens de Boisbriand sont invités à participer à la Journée Famille active le samedi 10 juin prochain, de 10 h à 16 h, au parc Charbonneau.

Programmation

Plusieurs activités attendent les familles lors de cette journée qui marquera également le début de la programmation de Boisbriand actif. Taureau mécanique, go-kart à pédale, espace parkour, roulotte d’entraînement seront accessibles aux participants. De l’animation en continu, des concours, des structures gonflables, du maquillage, de la sculpture de ballon et la mascotte de la Pat Patrouille égayeront également l’ambiance. Pour profiter des jeux d’eau sur place, il est conseillé d’apporter son maillot! Les activités seront gratuites, à l’exception du service de cantine.

Records Guinness

Lors de cette journée, la Ville désire décrocher un titre mondial pour la plus grande danse en ligne jamais organisée à Boisbriand sur les airs de la mythique chanson de « Footloose ». Afin de vous guider dans l’apprentissage de la danse, un tutoriel est disponible au www.boisbriand.ca. Aussi les intéressés pourront participer à une répétition de groupe le mercredi 7 juin de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison du citoyen et à celle du 10 juin à 13 h 30 directement au parc Charbonneau. Plus de 251 participants sont essentiels pour inscrire Boisbriand dans le Livre des records Guinness. Ne manquez pas cette chance unique de faire partie de l’histoire, le 10 juin à 14 h!

Des places de stationnement à l’école Gaston-Pilon, à la bibliothèque et à l’hôtel de ville seront à la disposition des visiteurs. Pour connaître la programmation complète, il suffit de consulter le www.boisbriand.ca ou la page Facebook de la Ville.

Note : En cas de température incertaine, les citoyens sont invités à composer le 450 435-1954, poste 257, le 10 juin dès 8 h pour confirmer la tenue de l’événement.