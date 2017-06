L’école secondaire Rive-Nord se distingue

L’école secondaire Rive-Nord était remplie de fierté le 22 mai dernier alors que près de 40 élèves se sont distingués par leurs excellentes notes en histoire. Précisément, c’est à l’occasion de la soirée « Mérite en histoire », organisée par la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière (SNQL), que ces jeunes de 4e secondaire ont remporté les honneurs grâce à une note supérieure à 95 % à l’épreuve ministérielle en histoire. Les prix reconnaissances octroyés par la SNQL étaient aussi remis à d’autres jeunes des régions de Laval, Laurentides et Lanaudière.

L’école Rive-Nord s’illustre grande gagnante!

Fait remarquable, l’école secondaire Rive-Nord s’illustre comme la seule école ayant reçu autant de prix reconnaissance : la majorité des écoles se sont vues décerner en moyenne de 2 à 7 reconnaissances! Soulignons que l’événement rassemblait autant des écoles publiques que privées. De plus, deux bourses de 150 $ étaient offertes par les organisateurs et les heureux élus sont deux élèves de l’école Rive-Nord. Une soirée mémorable pour les élèves et leur enseignant d’histoire, M. Christian Latreille, qui les accompagnait!



Le but de la soirée Mérite en histoire