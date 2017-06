L’école Prés fleuris de Mirabel remporte un laissez-passer à la Grande récompense Nestlé Pure Life du Grand Défi Pierre Lavoie

Les élèves de l’école Prés fleuris iront célébrer au Stade olympique de Montréal à l’occasion de la Grande récompense Nestlé Pure Life qui s’y tiendra les 17 et 18 juin prochains. Les élèves de cette école représenteront les Laurentides suite au tirage au sort réalisé parmi toutes les institutions scolaires participantes au défi Cubes énergie 2017. Cette reconnaissance, qui est rendue possible par Nestlé Pure Life, permettra à ces élèves de fêter et s’amuser, tout en étant au cœur de la plus vaste mobilisation québécoise pour de saines habitudes de vies.

Les élèves de l’école Prés fleuris ont déployé des efforts extraordinaires tout au long du mois de mai afin d’obtenir les cubes d’énergies nécessaires pour remporter ce laissez-passer pour la Grande récompense Nestlé Pure Life. À travers le Grand défi Pierre Lavoie et les nombreuses activités éducatives proposées, ces jeunes sont ainsi sensibilisés à l’importance de la santé alors que se développent des habitudes essentielles à leur qualité de vie présente et future.

« Pour Nestlé Pure life, ce partenariat va de soi, » explique Michel McArthur, directeur en amélioration continue chez Nestlé Waters Canada, le commanditaire principal du défi Cubes énergie et de la Grande récompense pour une troisième année consécutive, en plus de s’assurer de l’hydratation pour tous les événements du Grand Défi. « Nous croyons qu’activité physique, alimentation équilibrée, sommeil adéquat et hydratation sont au cœur d’une vie en santé. Nous sommes heureux de pouvoir supporter ces enseignants, ces accompagnateurs, ces parents et ces élèves qui travaillent passionnément pour donner vie à cet événement. »

Une saine hydratation fait partie de saines habitudes de vie

« Avoir un partenaire qui partage nos valeurs comme Nestlé Pure Life est inestimable dans notre objectif de faire avancer le Québec vers une nouvelle culture axée sur la santé et le bien-être. Avec 75 % des écoles primaires qui participent au défi Cubes énergie, et la possibilité de participer à la Grande récompense, nous avons un avenir solide. Je suis très fier que nous puissions offrir aux jeunes ce genre d’expérience extraordinaire. Grâce à notre partenaire Nestlé Pure Life, ces enfants et leurs familles apprennent les fondations de saines habitudes de vie tout en s’amusant. Cela me rassure quant au futur prometteur des familles québécoises » conclu Pierre Lavoie, fondateur du Grand défi.



Enfin, fidèle à son slogan « Buvez mieux, Vivez mieux » Nestlé Pure Life est fier de poursuivre son engagement au Québec pour cet événement qui aspire à un avenir meilleur.