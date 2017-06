Modifications à la circulation au centre-ville de Sainte-Thérèse à l’occasion du passage du Grand défi Pierre Lavoie

À l’approche du passage du marathon cycliste du 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie le 18 juin prochain, la Ville de Sainte-Thérèse souhaite aviser la population de certaines modifications qui seront apportées à la circulation du centre-ville pendant l’événement.



Fermeture de rues - De 7 h à 15 h

La rue Saint-Louis sera fermée à la circulation, entre le boulevard Ducharme et la rue Blainville. De la signalisation sera installée pour indiquer les voies de déviation aux automobilistes. La rue Turgeon sera également fermée à la circulation, entre les rues Dubois et Blainville. Une déviation sera mise en place sur la rue Saint-Joseph qui sera à double sens pour l’occasion. Le stationnement sur rue y sera interdit, les automobilistes sont invités à utiliser les stationnements municipaux des alentours pendant la durée de la déviation.



La population de toute la région est invitée à participer aux festivités entourant cet événement d’envergure sur le terrain du Collège Lionel-Groulx. Quelque 400 cyclistes arriveront de Lachute et environ 1080 repartiront de Sainte-Thérèse pour parcourir l’étape finale de ce défi, qui les mènera au Stade olympique à Montréal.



Des stationnements seront accessibles gratuitement pour faciliter les déplacements des visiteurs :



P1 Maison de l’emploi (100, boul. Ducharme)

P2 Chalet Ducharme (160, boul. Ducharme accès par le boul. Ducharme)

P3 CLSC (125, rue Duquet)

P4 Centre multiservices (125, rue Beauchamp)

P5 École Saint-Gabriel (8, rue Tassé)



Joignez-vous à la fête!

De 9 h à 13 h, un feu roulant d’activités animera la foule venue encourager les cyclistes, qui feront leur entrée à Sainte-Thérèse vers 12 h 15 et repartiront vers 13 h 15. Aussi, afin de souligner la journée de la fête des Pères, la Ville de SainteThérèse remettra à tous les papas présents un cadeau-souvenir de l’événement.



Venez également rencontrer l’ancien joueur des Alouettes de Montréal et personnalité publique engagée, Étienne Boulay, qui assurera l’animation sur la grande scène pour le plus grand bonheur de tous!