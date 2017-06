Pharmaprix et le CISSS des Laurentides s’impliquent auprès des femmes atteintes de cancer dans le cadre de la collecte de fonds annuelle « Arbre de vie »

C’est grâce à la générosité et à la contribution des clients et des employés de six magasins Pharmaprix de la région des Basses-Laurentides qu’un chèque de 8274 $ a officiellement été remis au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, lors d’une rencontre tenue à l’Hôpital de Saint-Eustache le 31 mai dernier.



Cette initiative, qui s’inscrit dans la campagne pancanadienne « Arbre de vie », a pour objectif d’offrir du soutien psychologique aux femmes ayant reçu un diagnostic de cancer. Dans la région de Saint-Eustache, plus de 500 personnes recevront un diagnostic de cancer cette année.



C’est lors de la rencontre bilan annuel que se sont rencontrées mesdames Corcodel, Khamla et Turgeon, toutes trois pharmaciennes-propriétaires de Pharmaprix dans la région, Mme Martine Folco, directrice adjointe du programme de lutte contre le cancer du CISSS des Laurentides, des intervenantes en oncologie, et Mme Nancy Gosselin, psychologue au programme, avec la généreuse présence de Mme Lucie Martin. Celle-ci a présenté un témoignage relatant ses épisodes de soins et a parlé de l’aide significative qu’a pu lui apporter le soutien psychologique offert à la suite d’un diagnostic de cancer du sein. Celle-ci a décrit, avec beaucoup d’émotion, son parcours et comment la psychologue l’a aidée à gravir ce mont "Everest" : « Une chance qu’elle était là! J’étais vraiment déprimée et découragée d’avoir à faire face à une récidive de cancer. J’avais des décisions extrêmement difficiles à prendre et j’étais réellement paniquée. Je ne sais vraiment pas comment j’aurais réussi à traverser cette épreuve sans elle. »



Pour M. Jean-François Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides, ce programme grandement apprécié par la clientèle répond parfaitement aux besoins de celle-ci, au moment jugé opportun. « Ce geste de générosité et de solidarité des Pharmaprix de la région me touche. Il a un impact immense pour les femmes et leur entourage qui peuvent bénéficier d’un soutien psychologique. De plus, avec l’ouverture récente du Centre de cancérologie de Saint-Eustache, qui recevra environ 16 000 visites annuelles dans quelques années, ce service sera d’autant plus nécessaire pour le soutien à la clientèle. »



Mesdames Corcodel, Khamla et Turgeon ont tenu à rappeler que, pour Pharmaprix, la préoccupation première a toujours été que l’argent recueilli apporte des résultats concrets et significatifs pour la santé des femmes.



Depuis le début de l’aventure, il y a 6 ans, c’est près de 60 000 $ qui ont été remis au CISSS des Laurentides par le projet Arbre de vie. Ce projet répond en tout point aux besoins spécifiques de ces femmes atteintes d’un cancer. Madame Martin, utilisatrice de ce soutien, a tenu à dire : « Grâce au soutien de la psychologue, à son écoute et aux outils concrets qu’elle m’a aidée à développer, j’ai pu gérer mes peurs, mon anxiété, et cultiver l’espoir ».



Des pharmacies unies pour l’espoir La collecte de fonds « Arbre de vie » des six magasins Pharmaprix de la région des Basses-Laurentides s’est déroulée à l’automne 2016. Ainsi, dans la région, les pharmaciens propriétaires Julie Turgeon (Blainville), Maria Corcodel (Rosemère), Sylvain Meilleur (Blainville), Yanic Lapointe (Deux-Montagnes et Saint-Eustache) et Yvonne Khamla (Saint-Eustache) se sont encore unis pour récolter des fonds pour continuer à faire vivre ce projet unique, en collaboration avec le CISSS des Laurentides, en organisant plusieurs activités de financement. Rappelons que Pharmaprix a formé des partenariats avec des organismes axés sur la santé des femmes à l’échelle provinciale, régionale et locale afin de fournir aux Québécoises un soutien direct.



Sur la photo : De gauche à droite, Martine Folco, directrice adjointe du programme de lutte contre le cancer du CISSS, Maria Corcodel (Pharmaprix Rosemère), Marie-Carle Côté, infirmière clinicienne en oncologie, Lucie Martin, Sylvie Veillette, infirmière clinicienne en oncologie, Nancy Gosselin, psychologue, Julie Turgeon (Pharmaprix Blainville), et Yvonne Khamla (Pharmaprix Saint Eustache)