Pour le 150e anniversaire de la Confédération du Canada, le Carrousel de la GRC galope vers Blainville!

Le député fédéral de Thérèse-De Blainville, Ramez Ayoub, vous invite à assister au Carrousel de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) qui sera présenté au Centre équestre de Blainville, le jeudi 6 juillet prochain, dans le cadre des festivités entourant le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Outre son mandat de faire connaître le patrimoine et les traditions de la GRC, le Carrousel contribue également à la recherche de fonds pour aider des organismes locaux de bienfaisance et à but non lucratif.



« J’anticipe, avec joie et enthousiasme, la découverte de ces cavaliers de haut niveau qui nous feront vivre cette tradition canadienne. À l’image de ce symbole de l’identité et du patrimoine canadiens, le policier à cheval est une figure emblématique connue dans le monde entier. Ce spectacle de renommée internationale comprendra des figures complexes et des exercices chorégraphiques exécutés au son de la musique », a indiqué le député fédéral de Thérèse-De Blainville, Ramez Ayoub.



Il est à noter que l’admission générale est gratuite sur le site. Une zone VIP est également disponible sur le site de la Société équestre de Blainville à l’adresse www.societeequestre.com. Celui-ci est accessible dès 15 heures et le spectacle sera présenté à 19 h. Un événement grandiose à ne pas manquer!



« Je remercie M. Roberto Rego, de la Société équestre de Blainville, d’avoir accepté d’accueillir le Carrousel de la GRC. Nous aurons la chance d’assister à des prouesses et déploiements impressionnants qui, j’en suis convaincu, s’inscriront dans la mémoire collective canadienne », a confié M. Ayoub.



À travers sa tournée pancanadienne soulignant le 150e anniversaire de la Confédération du Canada, le Carrousel de GRC se produira dans les dix provinces et un territoire, et ce, dès la fin du mois de juin 2017 jusqu’au mois de septembre 2017. La formation se produira au nord de l’Ontario et en Colombie-Britannique en 2018, au Québec en Alberta en 2019, ainsi que dans les provinces de l’Atlantique et en Saskatchewan en 2020.