Inauguration du boisé des lacs Fauvel

Le conseil municipal invite les Blainvilloises et les Blainvillois à un grand piquenique familial à l’occasion de l’inauguration officielle du boisé des lacs Fauvel, qui aura lieu le samedi 8 juillet prochain, dès 11 h.



« Les familles blainvilloises pourront découvrir les milieux naturels du secteur des lacs Fauvel. Ce boisé accueille une variété d’espèces fauniques et floristiques. À ce jour, près de 80 espèces aviaires – dont des espèces d’intérêt et à statut précaire – y ont été observées », a expliqué la présidente de la Commission du développement durable et de l’environnement, Nicole Ruel.



Avec la collaboration de Nature-Action Québec et le soutien financier de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, la Ville a mis en place des infrastructures d’accès et d’observation de la faune. De plus, une aide financière d’Hydro-Québec a contribué à l’aménagement d’une piste cyclable à travers le boisé.



« À la veille du 50e anniversaire de fondation de la ville de Blainville en 2018, notre administration offre aux Blainvilloises et aux Blainvillois de nouveaux espaces naturels et récréatifs de qualité. Le boisé des lacs Fauvel deviendra, j’en suis persuadé, un lieu privilégié pour y observer la nature dans un environnement enchanteur. J’invite les citoyennes et les citoyens à découvrir ce trésor local le 8 juillet et pendant la saison estivale », a conclu le maire Richard Perreault.



Le 8 juillet, les Blainvilloises et les Blainvillois sont invités à venir en famille (avec leurs enfants et petitsenfants) et à apporter leur lunch et une couverture. Le boisé sera accessible par l’entrée principale (située à l’intersection des rues Omer-DeSerres et Legault) et par l’entrée secondaire (située sur la montée SaintIsidore). Les visiteurs pourront suivre les indications sur place pour se rendre au lieu de rendez-vous. Comme le nombre d’espaces de stationnement sera limité, il est fortement recommandé de s’y rendre en vélo.