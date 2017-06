Ouverture officielle des Coops

À l’honneur des Coopératives jeunesse au travail, l’Association des maisons de jeunes de Mirabel ainsi que la Coopération jeunesse au travail (CJT) de StAugustin, St-Janvier et St-Canut annoncent officiellement son ouverture dans leur propre secteur cet été. Nous invitons la population à venir encourager notre jeunesse d’ici de 17h à 20h sur le terrain à un des trois arrondissements où se déroulera l’événement mercredi, le 28 juin 2017. Les jeunes âgés de 12 à 17 ans offriront à nouveau leurs services estivaux aux citoyens de leur district. Les invités présents auront le droit de bénéficier à un service de lave-auto de nos coopérants aux coûts très abordables à St-Augustin et St-Janvier. De plus, à St-Janvier, il y aura un kiosque à hot-dogs dans une ambiance festive grâce à la musique et l’animation.



CJT regroupe des jeunes de 12-17 ans, qui démarre une entreprise sur les mêmes bases structurelles qu’une entreprise de travail. Les jeunes sont amenés à s’investir dans différents comités soient : comité ressources humaines, marketing, finance et exécutif en plus de prendre des décisions dans leur propre conseil d’administration. Ils développent au courant de l’été des compétences en gestion de la relation client, promotion, comptabilité, travail manuel, organisation d’autofinancement et d’activités sociales. En faisant du porte-à-porte, ils cherchent des contrats dans les secteurs de St-Augustin, St-Canut et St-Janvier. Ils offrent des services de tonte de pelouse, gardiennage, entretien ménager, déménagement léger, pose de tourbe, lavage de vitre/auto, des commissions à proximité pour les personnes ayant une mobilité réduite ou toutes autres demandes de services. Le projet est chapeauté par l’Association de Maisons des Jeunes de Mirabel qui fournit les locaux, le matériel et des assurances de responsabilité.



Voici les coordonnées des trois secteurs où se déroulera l’événement :



Secteur St-Augustin - L’ouverture officielle se déroulera dans le stationnement de la maison des jeunes de St-Augustin (8503 Rue Saint-Jacques, Mirabel, QC J7N 1Z9)



Secteur St-Janvier - L’événement se tiendra dans le stationnement de la maison des jeunes de St-Janvier ( 13908 Boul Du Cure-Labelle, Mirabel, Qc J7J 1L3 )



Secteur St-Canut – L’ouverture se fera dans le stationnement de la maison des jeunes de St-Canut (9625 Boulevard de St Canut, Mirabel, QC J7N 1N2)





Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Carolane Ladouceur au info@mdjmirabel.ca ou au 450-475-2008, poste 4038