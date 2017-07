Un nouveau module de jeux au parc Joseph-Masson

Le maire de Blainville, Richard Perreault, et le conseiller du district SaintRédempteur, Serge Paquette, ont annoncé des travaux visant à améliorer le parc Joseph-Masson.



« Ces travaux serviront à ajouter un module de jeux pour les enfants de 2 à 5 ans. Ils comprendront l’aménagement de zones en paillis et de bordures de béton ainsi que le réaménagement des allées piétonnières et du mobilier urbain », a tenu à mentionner le conseiller Serge Paquette.



Ces travaux au parc Joseph-Masson seront terminés en septembre 2017.



« On le voit, le quartier Saint-Rédempteur accueille de nouvelles familles et doit donc s’adapter à la demande. C’est pourquoi notre administration a investi 2,2 millions de dollars dans le programme d’aménagement de parcs et d’espaces verts en 2017. À titre de municipalité axée sur les familles, Blainville doit montrer l’exemple et bonifier leur qualité de vie », a conclu Richard Perreault.



Pour connaître la programmation complète des travaux d’infrastructures 2017, consultez le site Web blainville.ca/services-aux-citoyens/info-travaux.