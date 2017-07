Des pompiers en garde interne au poste d’incendie du secteur de Saint-Janvier

Depuis le 10 juillet, le poste d’incendie du secteur de Saint-Janvier disposera, dans le cadre d’un projet pilote échelonné sur un an, de pompiers en garde interne du lundi au dimanche, de 7 h à 23 h, assurant ainsi une plus grande présence et une sécurité accrue du public.



« C’est dans une perspective d’optimisation des ressources que la Ville a décidé de mettre en œuvre ce projet pilote qui se traduit par des effectifs sur place, 7 jours sur 7, selon une plage horaire durant laquelle la plupart des appels incendie sont acheminés au service », indique le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.



Cette présence contribuera aussi à réduire de beaucoup le temps consacré à la mobilisation en cas d’intervention d’urgence, puisque des ressources seront sur place et n’auront donc pas à se déplacer vers le poste, lors du déclenchement d’une alerte. Il faut savoir aussi que 82 % des appels acheminés vers le poste d’incendie le sont entre 7 h et 23 h.



Le choix du poste du secteur de Saint-Janvier repose sur le grand volume d’appels qui y sont enregistrés annuellement ainsi que sur le nombre de véhicules spécialisés qui y sont concentrés. Au cours de 2016, par exemple, un peu plus de 940 appels ont été dirigés vers le Service de la sécurité incendie.



Tout au long du projet pilote, les effectifs seront affectés selon deux quarts de travail comptant chacun d’eux sept pompiers et un chef aux opérations.



En terminant, rappelons qu’un des objectifs du schéma de couverture de risques en incendie est d’assurer le déploiement du bon nombre d’effectifs dans les meilleurs délais et ainsi atteindre le niveau de force de frappe prévu au schéma.