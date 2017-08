Nouvelle formule pour le portes ouvertes à la formation continue du Collège Lionel-Groulx

Envie de donner une nouvelle orientation à votre carrière ? Désireux d’acquérir de nouvelles compétences ? Le Collège Lionel-Groulx vous accueillera à son Pavillon d’ordinique, le samedi 19 août, pour répondre à vos questions et vous mettre sur la voie… de l’éducation !

De 10 h à 14 h, les conseillers pédagogiques, coordonnateurs de programme et enseignants des cours pour adultes et des attestations d’études collégiales (AEC) répondront à toutes les questions des futurs étudiants. En plus d’obtenir de l’information sur les programmes et cours, il sera possible de s’inscrire et déposer son dossier de candidature sur place, ainsi qu’effectuer les examens d’admissions nécessaires, s’il a lieu.

« C’est la première fois que la direction de la formation continue organise un événement portes ouvertes qui englobe autant les cours de soir que les formations menant aux attestations d’études collégiales. Il s’agira d’un grand rendez-vous avec la population », soutient Michel Simard, directeur de la formation continue, affaires étudiantes et communications externes du Collège Lionel-Groulx.

Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les programmes offerts, qu’ils soient exclusifs ou nouveaux. On peut penser à l’AEC Stratégies et animation de réseaux sociaux dorénavant offerte au Collège Lionel-Groulx, le seul sur la rive nord de Montréal à le proposer.

Il est déjà possible de s’inscrire en ligne aux cours et formations. Autrement, d’autres dates s’ajoutent à celle des portes ouvertes si l’on préfère le faire en personne, soit les 21, 22, 23 et 24 août, de 8 h à 20 h.