D’autres améliorations au parc de Fontainebleau

Le maire de Blainville, Richard Perreault, et la conseillère du district de Fontainebleau, Liza Poulin, ont annoncé de nouvelles améliorations au parc de Fontainebleau.



« Voilà quelques années que nous consentons plusieurs investissements dans ce parc. L’automne dernier, nous avons aménagé un magnifique module de planches à roulettes. En 2017, nous ajoutons de l’éclairage au stationnement du parc pour la sécurité des familles. Nous revitalisons également l’aire de basketball et de pickleball », a mentionné la conseillère Liza Poulin.



Les travaux seront achevés en septembre 2017.



« Fontainebleau doit offrir des parcs et infrastructures de qualité à ses familles. En 2017, notre administration a investi 2,2 millions de dollars dans le programme d’aménagement de parcs et d’espaces verts. Nous sommes résolus à améliorer la qualité de vie de nos familles! », a conclu Richard Perreault.



Pour connaître la programmation complète des travaux d’infrastructures 2017, consultez le site Web blainville.ca/services-aux-citoyens/info-travaux.