Le St-Colombus, c’est parti! Le projet pilote de navette gratuite entre Saint-Colomban et Saint-Jérôme est entré en service le lundi 21 août dernier à l’occasion de la rentrée collégiale. En complémentarité avec le Transport adapté collectif (TAC) MRC Rivière-du-Nord, le St-Colombus effectue 6 liaisons quotidiennes du lundi au vendredi entre la gare et 8 arrêts sur le territoire de Saint-Colomban.

Sur la photo: Stéphanie Tremblay, conseillère municipale à Saint-Colomban, Jean-Pierre Brunet, président chez Autobus Brunet, François Boyer, conseiller à Saint-Colomban, Bruno Laroche, préfet de la MRC Rivière-du-Nord et maire de Saint-Hippolyte, Jean Dumais, maire de Saint-Colomban, Jean Desroches, propriétaire d’Allo-Taxi, mandataire du TAC, Germain Richer, président du TAC et maire de Prévost, Steve Gagnon, conseiller à Saint-Colomban, Jonathan Lauzon et Pierre-Alexandre Brunet, respectivement directeur général et vice-président chez Autobus Brunet, et la chauffeuse du St-Colombus, Louise Perreault.