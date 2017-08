Lancement de la campagne de sécurité incendie à Blainville

Le Service de la sécurité incendie de Blainville lance sa campagne de prévention 2017, qui met de nouveau l’accent sur les dangers des feux de cuisson.



« Quarante-trois pour cent des appels des résidents logés au Service de la sécurité incendie concernent les aliments surchauffés. Les feux de cuisson présentent toujours un risque réel d’incendie. Nous continuons donc de conscientiser la population et d’accroître nos actions de prévention. La sécurité des Blainvilloises et des Blainvillois demeure une priorité de tous les instants », déclare le maire Richard Perreault.



Journée portes ouvertes dans les deux casernes

Plusieurs activités sont prévues durant la campagne, dont une journée portes ouvertes dans les deux casernes d’incendie. « Au grand plaisir des enfants, une journée portes ouvertes aura lieu le dimanche 24 septembre, de 12 h à 16 h, à la caserne 8 (située à l’angle du boulevard de la Seigneurie Est et de la rue de la Mairie) et à la caserne 7 (située au 310, chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse). Des activités seront proposées, notamment du maquillage et une glissade gonflable géante », explique le président de la Commission de la sécurité, Guy Frigon.



Par ailleurs, des exercices d’évacuation auront lieu dans les écoles, garderies, services de garde et résidences pour personnes aînées. Les pompiers de Blainville feront aussi des présentations dans les écoles primaires et tiendront des kiosques de prévention aux abords de certains commerces.



De plus, le populaire concours Pompiers d’un jour sera de retour. Il permettra à seize élèves de la troisième année du primaire de passer une journée mémorable en caserne le 4 octobre. Les enfants suivront des formations et participeront à diverses activités, dont une course à relais de seaux d’eau.



Coupon-rabais de 10 $ pour le ramonage

« Toute l’information sur la campagne, notamment les journées des kiosques, est présentée sur le microsite securiteincendieblainville.ca, que les résidents peuvent découvrir dès maintenant. Ceux-ci pourront, entre autres, télécharger un coupon-rabais de 10 $ pour leur prochain ramonage, qu’ils recevront aussi avec leur bulletin municipal de septembre », conclut Alexandre Poce, vice-président de la Commission de la sécurité.

Sur la photo:

La mascotte Yvon Larosé, Daniel Dupras (chef de division prévention au Service de la sécurité incendie), Guy Frigon (président de la Commission de la sécurité et conseiller municipal), Alexandre Poce (vice-président de la Commission de la sécurité et conseiller municipal), Mélanie Ouimet (chef de section – éducation du public, médias, RCR-DEA au Service de la sécurité incendie), Richard Perreault (maire de Blainville) et Maxime Gendron (directeur adjoint au Service de la sécurité incendie).