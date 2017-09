Le BBQ du député Ramez Ayoub, un succès sur toute la ligne

Le député de Thérèse-De Blainville, Ramez Ayoub, a tenu à remercier tous les citoyennes et citoyens de sa circonscription pour leur présence à son premier barbecue qui se déroulait le 24 août dernier sur le sentier de la poésie à Sainte-Thérèse.

Cet événement festif a permis à plus de 200 personnes de socialiser et de discuter dans un contexte convivial facilité par la proximité de leur député. Les quatre villes de la circonscription de Thérèse-De Blainville (Lorraine, Sainte-Thérèse, Bois-des-Filion, et Blainville) étaient représentées par des élus issus de plusieurs paliers gouvernementaux ainsi que par des représentants du milieu des affaires. Soulignons aussi la présence d’élus d’autres villes de la MRC Thérèse-De Blainville ainsi que de plusieurs associations communautaires de la région qui ont profité de ce moment pour rencontrer le député et son équipe.

« C’est toujours un heureux moment que de favoriser les échanges d’informations avec les résidents de Thérèse-De Blainville, et ce, dans un cadre aussi réjouissant, a souligné le député Ramez Ayoub. Un énorme merci à tous nos bénévoles et partenaires qui ont contribué à la réussite de cette journée. »

Ravi de succès, le député a promis de récidiver l’année prochaine avec une deuxième édition tout aussi joyeuse. Entre temps, il invite la population à venir s’exprimer sur la légalisation et la règlementation stricte du cannabis lors d’une consultation publique qui aura lieu le 13 septembre prochain, à 18 h 30, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville.

Vous pouvez confirmer votre présence par téléphone au 450 965-1188 ou par courriel à ramez.ayoub.c1b@parl.gc.ca.