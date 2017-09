Retour de la fête de la famille de Bois-des-Filion

L’incontournable Fête de la famille de Bois-des-Filion est de retour cette année le dimanche 10 septembre prochain. Situé aux abords de la rivière des Milles Îles, le parc Riverain rassemblera une fois de plus petits et grands pour une multitude d’activités familiales gratuites de 11 h à 15 h 30.



« La Fête de la famille est un événement traditionnel pour les filionoises et filionois. Pour bien souligner la fin de la période estivale, nous vous organisons une journée haute en couleur pour amuser les enfants de tous âges. De plus, plusieurs nouveautés et surprises seront au rendezvous. Membres du conseil, employés, bénévoles, organismes et commanditaires vous accueilleront pour cette journée spéciale », a mentionné M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion.



Programmation

Des activités pour divertir les jeunes seront en continu toute la journée : mur d’escalade, démonstration de taekwondo, gravure sur styromousse, éveil à la musique, jeux gonflables, clowns, maquillage, etc. Cette année, l’idole des jeunes enfants, le fameux « Chase » de la Pat’Patrouille s’ajoutera à l’équipe d’animation de cette fête. Soyez à l’heure pour participer aux activités qui ont un horaire précis : croisière, rabaska, visite de la réserve écologique de l’Île-Garth, Pêche en herbe et pêche pour tous. Toutes ces activités sont gratuites, mais nécessitent une inscription au préalable. Vous pouvez consulter l’horaire des activités au www.ville.bois-des-filion.qc.ca. Pour les inscriptions, il suffit d’appeler au 450 621-1460, poste 148.



Navettes gratuites

Profitez des navettes gratuites à travers Bois-des-Filion pour vous rendre à la Fête de la famille. Elles sont organisées pour faciliter vos déplacements et éviter les embouteillages près du parc Riverain. Le service est offert toutes les 30 minutes entre 10 h 30 et 16 h 30. Deux trajets s’offrent à vous : le trajet nord-sud et le trajet est-ouest. Pour visualiser la carte des trajets des navettes, consultez la brochure de la Fête de la famille sur le site Internet de la Ville.