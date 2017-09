Travaux au parc de la rue de la Sentinelle à Blainville

Le maire de Blainville, Richard Perreault, et la conseillère du district du Blainvillier, Marie-Claude Collin, ont annoncé des travaux au parc de la rue de la Sentinelle.

« Nous aménagerons des sentiers ainsi qu’une halte pour les cyclistes, ce qui plaira aux utilisateurs de la route Verte. Nous ajouterons également un module de jeux pour les enfants. Voilà donc des gestes concrets envers les familles du district », a mentionné la conseillère Marie-Claude Collin.



Les travaux seront terminés en novembre 2017.

« Notre administration est résolue à offrir des parcs et des infrastructures de qualité aux familles du quartier du Blainvillier. Afin d’améliorer la qualité de vie des Blainvilloises et des Blainvillois, nous avons investi 2,2 millions de dollars dans le programme d’aménagement de parcs et d’espaces verts en 2017 », a conclu Richard Perreault.