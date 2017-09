Une année de record pour les organisateurs qui récolte 6182,41 $ pour le CPS le Faubourg

Comme c’est le cas depuis cinq ans au parc Rochon de Mirabel durant le 2e week-end de septembre, Maxime Gratton, Alexis Villemaire et leurs bénévoles ont reconduit leur tournoi de balle-molle amical en mémoire de leur ami Alexandre Champagne, décédé par suicide en 2012.



Grâce à la participation des familles et des amis venus encourager les joueurs tout en apportant leur soutien à la cause de prévention du suicide dans les Laurentides, les organisateurs ont pu amasser la somme record de 6182,41 $ pour le Centre prévention suicide le Faubourg.



Un tel événement ne pourrait avoir tant de succès sans la collaboration des nombreux partenaires et bénévoles. Ainsi, Maxime et Alexis tiennent à remercier : la famille et les amis, le public venu encourager les équipes, la ville de Mirabel, l'Intermarché Saint-Benoît, Atlas Location d'outils Mirabel et Martin Nepveu d'Agropur.



Un énorme merci à tous encore et toute l’équipe du Tournoi « Alexandre Champagne » espère vous revoir l'an prochain.