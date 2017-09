Un financement de 500 000 $ du gouvernement du Canada permettra d’appuyer le projet de bassin de baignade au parc régional du Bois de Belle-Rivière

Les familles de Mirabel profiteront d’espaces plus sécuritaires où leurs enfants pourront jouer et d’emplacements améliorés pour socialiser et faire de l’activité physique, grâce à un financement de 500 000 $ consenti par le gouvernement du Canada.



Ce financement a été annoncé aujourd’hui par la députée de Rivière-des-Mille-Îles, Linda Lapointe, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l’honorable Navdeep Bains.



Le financement permettra la remise en état du bassin de baignade au parc régional du Bois de Belle-Rivière. Le projet comprend des travaux d’excavation, de remplissage, de coffrage, d’armature et de bétonnage, ainsi que des travaux électriques, de plomberie, de ventilation, de traitement de l’eau et de peinture. Le projet consiste aussi à acquérir et installer des équipements fixes de piscine.



Cet investissement est accordé dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150). Il s’agit d’un fonds de 300 millions de dollars qui a été établi afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada au moyen d’investissements dans les espaces communautaires qui rassemblent les Canadiens.



Citations

« Cet investissement s’inscrit dans un projet de construction communautaire visant à célébrer le 150e anniversaire du Canada. Il n’y a pas de meilleure façon de marquer ce jalon que de célébrer les lieux qui nous rassemblent, les endroits qui nous permettent de garder la forme, de nous détendre et d’établir des liens avec nos amis et nos voisins. C’est ainsi que nous créons des liens de compréhension commune et d’amitié dans un pays où les gens proviennent de partout dans le monde. Les valeurs d’ouverture, de diversité et d’inclusion qui définissent tous les Canadiens sont forgées dans nos espaces communautaires. »

L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC



« Par l’intermédiaire du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, nous renforçons nos collectivités dans tout le pays, faisant d’elles des collectivités encore plus énergiques et unies. Je suis heureuse de voir que les résidents de Mirabel et des environs, ainsi que les visiteurs du parc régional du Bois de BelleRivière, bénéficieront de la remise en état du bassin de baignade. »

Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles



« Depuis qu’elle s’en est portée acquéreur, en 1997, la Ville de Mirabel n’a cessé d’investir dans l’amélioration du Bois de Belle-Rivière afin d’offrir à la population mirabelloise et de la région un lieu unique où une gamme d’activités de plein air au cœur d’un environnement exceptionnel sont proposées aux visiteurs dans un des plus beaux domaines forestiers de tout le Québec, et l’aménagement d’un bassin amélioré au parc s’inscrit dans cette dynamique. »

Jean Bouchard, maire de Mirabel