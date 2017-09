De nouvelles améliorations à l’aréna de Blainville

Les usagers de l’aréna de Blainville peuvent dès maintenant bénéficier des nouvelles améliorations apportées au bâtiment. Les vestiaires, les salles de toilettes, les portes et les planchers ont été remis à neuf.



« Il est important que nos joueurs, patineurs et entraîneurs profitent d’installations qui répondent davantage à leurs besoins. Ce faisant, nous appliquons la 3e orientation de notre Politique du sport, de l’activité physique et du plein air, qui consiste à parfaire nos interventions en assurant un maintien adéquat des équipements, installations et aménagements », a déclaré le président de la Commission des sports et loisirs, Serge Paquette.



Description des travaux effectués

Réalisés pendant l’été 2017, les travaux ont consisté à remplacer les portes des vestiaires et des blocs sanitaires (qui étaient auparavant en acier) par des cadres et des portes en fibre de verre. Ces travaux étaient nécessaires en raison de la corrosion des cadres et de l’état général des portes.



D’autres améliorations significatives ont aussi été apportées :

Remplacement du revêtement de plancher dans la salle culturelle;

Démolition et reconstruction complète des salles de toilettes (femmes et hommes), incluant la plomberie et ses équipements, l’éclairage ainsi que le revêtement des planchers et des murs. De nouveaux comptoirs en quartz ont également été installés;

Peinture complète de l’aréna (glace no 1), y compris les gradins et les vestiaires. Le plancher des estrades a été recouvert d’un scellant facile d’entretien;

Remplacement des tapis de protection sur les bancs des joueurs et dans les six vestiaires d’équipes.



« De plus, avec la collaboration des employés du Service des travaux publics, une structure de béton a été installée derrière les bancs des joueurs afin d’offrir une meilleure perspective aux entraîneurs et, ainsi, de réduire les risques d’accident lorsque ces derniers montent sur le banc », a précisé le vice-président de la Commission des sports et loisirs, Alexandre Poce.



Enfin, les portes d’urgence de la glace no 2 ont été remplacées pour assurer de meilleures capacités d’évacuation au besoin, surtout lors d’activités à grand déploiement.



Pour réaliser ces travaux, l’administration Perreault a puisé dans le budget du Plan directeur des bâtiments (mise aux normes) inclus dans le dernier programme d’immobilisations 2017-2018-2019, adopté en décembre dernier.



« Notre administration est toujours fière d’améliorer la qualité de vie des Blainvilloises et des Blainvillois. Ceux-ci ont droit à des infrastructures sportives adéquates et sécuritaires qui répondent à leurs besoins. Ces dernières années, nous avons investi des sommes importantes pour la mise aux normes de nos bâtiments publics. Je suis heureux que nos joueurs et patineurs en profitent cette saison! », a conclu le maire de Blainville, Richard Perreault.