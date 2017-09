Défilé de mode pour le Parrainage civique

Œuvrant dans la grande région des Basses-Laurentides depuis maintenant 33 ans, le Parrainage civique Basses-Laurentides est un organisme favorisant la participation et l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, par le biais d’un jumelage avec un citoyen-bénévole, appelé parrain ou marraine. Cette relation amicale contribue à briser l’isolement, développer une relation d’amitié, procurer la présence d’une personne significative en partageant des centres d’intérêts et en développant de nouvelles habiletés sociales. Ces moments d’intégration contribuent également à offrir du répit aux familles.



Cette année, le Parrainage civique, en collaboration avec Place Rosemère, innove et ajoute à son agenda, une activité de sensibilisation tout à fait unique en son genre par la présentation d’un défilé de mode qui aura lieu le samedi 21 octobre 2017 à la Cour centrale de Place Rosemère en deux représentations, soit, 12h30 et 14h30. Et c’est ici que l’organisme se démarque par une touche personnelle puisée directement au cœur de sa mission d’intégration et de participation sociale, puisque pour présenter les vêtements des tendances automne-hiver de différentes boutiques du centre commercial, il fera appel à douze de ses membres-filleuls, donc des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, qui deviendront ainsi, des mannequins d’un jour. ‘’Il s’agit là, d’un exercice exceptionnel d’intégration sociale, de dépassement de soi et d’audace pour la personne filleule qui sera enrichie d’une expérience unique et combien gratifiante, puisque la lumière est orientée essentiellement sur elle’’ affirme le directeur général de Parrainage civique Basses-Laurentides, David Lavallée.



L’animation de l’événement a été confiée au comédien Jocelyn Blanchard, bien connu du grand public pour avoir incarné plusieurs rôles à la télévision, dont celui de Max dans la populaire émission jeunesse ‘’Il était une fois dans le trouble’’, diffusée à Vrak.tv. Les spectateurs pourront également voir en performance sur scène le chanteur Marco Calliari, qui sillonne actuellement le Québec dans une tournée de promotion, puisqu’il a accepté d’endosser la cause du Parrainage civique en tant que porte-parole à l’échelle provinciale. On dénombre actuellement 22 organismes de parrainage civique sur le territoire québécois.