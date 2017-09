Des Blainvillois honorés lors de la soirée Coups de cœur inspirants

Le 21 septembre, la Ville de Blainville a tenu une soirée Coups de cœur inspirants afin de souligner la contribution de résidentes et de résidents qui se sont illustrés dans divers domaines (sport, culture, entrepreneuriat, embellissement, etc.).



Zachary Leduc : membre de l’équipe de baseball Angels bantam A, il a été recruté pour représenter le Québec lors du Championnat canadien de Colombie-Britannique. Les Québécois ont causé la surprise en remportant la finale, ce qui leur a permis de représenter le Canada en Californie (Little League Intermediate World Series).



Raphaëlle Gauthier : cette jeune athlète de 11 ans a remporté la médaille d’or aux Championnats canadiens Espoir de nage synchronisée (en routine d’équipe). Elle a aussi été sacrée championne canadienne en natation 25 mètres dans sa catégorie. Elle fait partie de la prestigieuse Équipe Québec et a représenté la province à Edmonton.



Alexandre Gélinas : jeune golfeur de 15 ans, il fait bonne figure dans les tournois auxquels il prend part. Il s’est qualifié pour le Championnat provincial junior, qui se tenait à Beauceville. Malgré le stress lié à une première expérience d’envergure, il a joué une ronde de 82 et une autre de 75.



Aurélie Huppé : adepte de l’escalade intérieure depuis l’âge de 7 ans, elle a participé aux championnats canadiens et s’est classée deuxième au Québec dans sa catégorie, malgré une blessure à l’épaule. Elle a été repêchée par l’équipe canadienne junior et représentera le Canada aux jeux panaméricains en octobre.



Philippe Thibodeau : ce judoka s’est classé en deuxième position au Québec dans sa catégorie (13-14 ans), qui regroupait un grand nombre de participants. Il a remporté une médaille de bronze aux Championnats canadiens de judo tenus à Calgary. Il détient aussi une ceinture marron, le dernier échelon avant la ceinture noire.



Charlie Croteau : cette jeune joueuse de tennis démontre une belle progression. Elle a fait bonne figure aux Championnats du Québec et aux Championnats juniors canadiens de tennis extérieur à Mont-Tremblant, en plus d’améliorer grandement son classement. Elle a également chassé les balles pour Rafael Nadal au stade Uniprix.



Robert Delorme : gagnant du concours de création littéraire de la Ville en 2016, il est l’auteur d’une nouvelle publication sur l’histoire du célèbre château Montebello, intitulée Le Seigniory Club, l’étonnante saga d’une dynastie familiale à un richissime club privé.



Marianne Choquette-Brunet : en plus de jouer dans des comédies musicales, cette jeune chanteuse a pris part au Petit Festival de la chanson de Granby, mais aussi à La Voix Junior en 2016. Elle a interprété l’hymne national durant le Championnat canadien de natation à Montréal. Sa façon théâtrale d’interpréter les chansons la distingue.



Maïka Chamsi, Andrée-Anne Meunier, Sandrine Petelle, Julie Ouellet, Marie-Najet Banza, Émy Marsolais, Ève Marsolais et Manon Anctil : ces Blainvilloises ont fait partie du comité d’organisation de la Grande journée des petits entrepreneurs, qui permet aux enfants de 5 à 12 ans de développer leurs qualités entrepreneuriales. Elles ont regroupé, pour la deuxième année, tous les kiosques de Blainville sur un même site, soit le stationnement de l’école primaire Notre-Dame-de-l’Assomption.



Enfin, la Ville de Blainville a honoré les gagnants de son concours d’embellissement Notre espace, mon jardin, qui faisait peau neuve cette année. Une équipe a sillonné les rues de la ville afin de dénicher des aménagements paysagers dignes de mention (en cour avant). Un jury formé de membres de la Société blainvilloise d’horticulture et du personnel horticole du Service des travaux publics a ensuite évalué les photos recueillies. La Ville a nommé un gagnant et attribué une mention Coup de cœur par district.



District: de Fontainebleau

Gagnant: Nathaly Thibault et Tom Moser

Coup de coeur: Marie-Claude Gagnon



District: de la Côte-Saint-Louis

Gagnant: Céline Gauvreau et Sylvain Martel

Coup de coeur: Monique Dillon



District: Saint-Rédempteur

Gagnant: Rachel Turcot

Coup de coeur: Diane Renzo et Michel Allard



District: du Plan-Bouchard

Gagnant: Anna Znack et Claude Comeau

Coup de coeur: Solange Manègre et Denis Chabot



District: Notre-Dame-de-l’Assomption

Gagnant: Hélène Racine et Jean-Guy Ayotte

Coup de coeur: Louis Boucher



District: Chante-Bois

Gagnant: Marie-May Plourde et Serge Mignault

Coup de coeur: Maria Correia



District: des Hirondelles

Gagnant: Nancy Whittom et Ghislain Thuot

Coup de coeur: Josée Fleury et André Bleau



District: d’Alençon

Gagnant: Madeleine Joncas et Léopold Cayouette

Coup de coeur: Claire Caya



District: de la Renaissance

Gagnant: Nicole L’Heureux et Paul Turcotte

Coup de coeur: Réjeanne et Gilles Calvé



District: Blainvillier

Gagnant: Francine Bissonnette et Gaston Miousse

Coup de coeur: Diane Lemelin et Jean Aubuchon



« Merci à tous nos récipiendaires! Vos réalisations personnelles sont très inspirantes et je vous souhaite une bonne continuité dans vos projets. Vous êtes des ambassadeurs extraordinaires pour Blainville! », a conclu le maire Richard Perreault.