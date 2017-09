Trois parcs municipaux ont fait peau neuve cette année

Comme prévu au plan d’action 2014-2017 de sa Politique familiale, la Ville de Lorraine a poursuivi cet été la revitalisation de trois parcs municipaux : des Saules, Nogent et des Érables.



Le parc des Érables a vu son aire de jeu agrandie, en plus de bénéficier de nouveaux modules. La surface amortissante de l’aire de jeu, qui était en sable, a été remplacée par des copeaux de bois. Aux parcs des Saules et Nogent, les modules ont été remplacés, l’aire de jeu a été déplacée, puis la surface amortissante des aires de jeu a également été remplacée par des copeaux de bois. De nombreux autres projets verront le jour au cours des prochaines années dans le cadre du plan d’action de la Politique familiale municipale.



« Une visite au parc est toujours un immense plaisir pour les petits! C’est aussi l’occasion pour eux de faire de l’exercice physique et de socialiser avec d’autres enfants, tout en développant leur motricité », souligne la mairesse Lynn Dionne.