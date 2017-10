60 000 fois merci au nom des enfants atteints de cancer

La 4e édition de Courir pour Leucan Laurentides-Lanaudière aura été un franc succès, grâce à la participation de plus de 300 coureurs et marcheurs qui ont pris part à l’événement le 30 septembre dernier. Cet événement de collecte de fonds a permis d’amasser l’impressionnante somme de 60 000 $ qui servira à financer les services qui sont offerts aux familles de la région, dont l’enfant a reçu un diagnostic de cancer. Rappelons que l’objectif avait été fixé à 45 000$.



«Courir pour Leucan est un événement génial! C’est mon travail d’omnipraticienne et ma passion du sport qui m’ont poussé à être Présidente d’honneur de l’événement. Je suis fière et heureuse d’être ici et de voir tous ces sourires! », a mentionné Joannie Sanche, Présidente d’honneur de l’événement, au coordonnateur régional de Leucan Laurentides-Lanaudière, Mathieu Déziel. En plus d’avoir rassemblé près de quinze coureurs dans son équipe et d’avoir amassé plus de 5 500 $. Joannie a enfilé ses chaussures de course pour le parcours du 10 km.



Plusieurs familles et enfants, qui font désormais partie de la grande famille de Leucan, étaient présents lors de cette journée ensoleillée, soit pour courir ou marcher, ou pour offrir de leur temps comme bénévoles, comme la famille Latour, porte-parole de l’événement. Théo, qui a terminé ses traitements contre le cancer au printemps dernier, et sa famille ont su donner la motivation nécessaire aux participants pour aller au bout de leurs objectifs et cela a été payant. Soulignons également la présence remarquée de notre mascotte Camie, qui en a profité pour amuser petits et grands toute la journée.



Plusieurs équipes corporatives étaient de la course, notamment l’équipe Groupe Safran, de l’usine du même nom à Mirabel, qui comptait plus d’une cinquantaine de participants ! Soulignons également la Tribu VAD de VAD Design qui fut d’ailleurs l’équipe à avoir amassé le plus de dons soit 10 643 $. La course qui a retenu l’attention cette année est celle du 1 km, soit la course des petites coccinelles, qui était réservée aux enfants de 10 ans et moins. Complètement repensé par l’équipe, le parcours a été parsemé d’éclats de rire. Ce fut une belle façon d’initier les petits à la philanthropie.



Toute l’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier le Parc du Domaine Vert, hôte de l’événement depuis maintenant quatre ans ainsi que FIERA Financement Privé, partenaire majeur de l’événement. Il va sans dire que Leucan remercie aussi ses partenaires et commanditaires de l’événement, les participants et leurs donateurs, ainsi que tous les bénévoles présents; le succès de cette quatrième édition vous revient en grande partie!