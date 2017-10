Semaine de prévention des incendies 2017 : Pour en apprendre davantage sur la sécurité

Le Service de sécurité incendie de Bois-des-Filion/Lorraine invite la population à participer aux activités organisées durant la Semaine de prévention des incendies, qui se tiendra du 8 au 14 octobre : la Grande évacuation (11 octobre) et la Journée portes ouvertes à la caserne (14 octobre).



Grande évacuation

Partout au Québec, le mercredi 11 octobre à 19 h, les citoyens s’exerceront à sortir de leur résidence pour tester leur plan d’évacuation. Pour l’occasion, une Grande évacuation toute spéciale aura lieu à Lorraine, sur place de Couvonges et à Bois-des-Filion sur la rue des Sorbiers. Des pompiers encourageront les résidents à y participer et à échanger avec eux. Dès 18 h, la rue sera fermée à la circulation, puis à 19 h, des sirènes retentiront en guise d’alerte. Ce sera le signal pour les familles d’évacuer leur maison comme s’il y avait un véritable incendie.



Journée portes ouvertes

Le samedi 14 octobre de 10 h à 16 h, la caserne de Bois-des-Filion (59, 37e Avenue) ouvrira ses portes! C’est avec un immense plaisir que les pompiers recevront les familles pour cette traditionnelle journée « portes ouvertes » des plus appréciées par la population. Au menu : visite des locaux et des véhicules, démonstration de désincarcération, ateliers sur les extincteurs, kiosque de prévention, expérience dans un garage enfumé… et plus ! Une belle journée que les enfants n’oublieront pas de sitôt.



La mairesse Lynn Dionne se joint aux pompiers pour encourager petits et grands à mettre ces activités à leur calendrier : « La prévention étant toujours la meilleure option, les activités offertes durant cette semaine sont d’excellentes occasions de se remémorer les comportements sécuritaires à adopter au quotidien. Je tiens aussi à mentionner que le 13 octobre sera la Journée nationale de reconnaissance des pompières et des pompiers. Merci à ces femmes et à ces hommes qui risquent souvent leur vie pour sauver celle de leurs concitoyens. »



« Chaque année, la Semaine de prévention des incendies est l’occasion de rappeler aux gens différents éléments de prévention. En tout temps et encore plus cette semaine, nos pompiers sont disponibles pour vous aider : que ce soit pour installer un avertisseur de fumée ou pour effectuer le plan d’évacuation de votre résidence, ils seront là pour vous guider et vous informer », a ajouté M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion.



Pompiers/pompières d’un jour

Soulignons que le concours Pompier/pompière d’un jour, qui s’adresse aux élèves de 5e année de Bois-des-Filion et de Lorraine, est également de retour. Durant une visite dans les écoles de notre territoire (Le Carrefour, du Ruisselet, Le Tournesol, Le Rucher et Félix-Leclerc), les pompiers inviteront les écoliers à réaliser le plan d’évacuation de leur maison et tireront un nom parmi les participants de chaque école primaire. Ces gagnants vivront une journée inoubliable en tant que pompier/pompière. Ils auront notamment le plaisir de visiter la caserne, de dîner avec les pompiers et de signer le livre d’or de leur municipalité.





En terminant, rappelons que deux guides de sécurité incendie, un ciblant les enfants, l’autre les adultes, ainsi qu’un guide de préparation des mesures d’urgence peuvent être consultés au www.ville.lorraine.qc.ca et au www.ville.boisdes-filion.qc.ca. Des copies papier sont également disponibles aux deux hôtels de ville, ainsi qu’à la caserne incendie. Bonne semaine de prévention!