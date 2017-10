Le stade d’athlétisme Richard-Garneau fête ses 5 ans

En août 2013, le stade d’athlétisme Richard-Garneau ouvrait ses portes, au grand bonheur des athlètes de la région, mais aussi des sportifs amateurs. Les villes de Sainte-Thérèse et de Blainville, partenaires dans cette aventure, se réjouissent du bilan de ses cinq premières années d’activité.



Depuis l’inauguration du stade, plus de 10 000 résidents, non-résidents et membres du Club d'athlétisme Corsaire-Chaparal s’y sont entraînés. En cinq ans, 1 880 heures ont été mises à la disposition des citoyens souhaitant s’exercer sur la piste. Le seul dans toute la région des Laurentides à pouvoir recevoir des événements locaux, nationaux et internationaux, le stade d’athlétisme Richard-Garneau a accueilli depuis son ouverture 47 compétitions, championnats et événements spéciaux. Quant au Club d'athlétisme Corsaire-Chaparal, il y a tenu plus de 400 entraînements au cours des cinq dernières années. « Cet espace dédié à l’athlétisme se veut un lieu de rassemblement où chacun peut s’adonner à cette discipline ou en faire la découverte. Que ce soit dans un but de compétition ou tout simplement pour le plaisir, nous sommes heureux de voir depuis cinq ans des citoyens demeurer actifs et profiter des installations exceptionnelles du stade », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse et présidente du conseil d’administration du stade d’athlétisme RichardGarneau madame Sylvie Surprenant.



« En 2013, nos deux villes, la commission scolaire et les milieux communautaire et sportif ont réalisé la vision d’une infrastructure consacrée à l’athlétisme et qui permet à nos concitoyens de s’initier à différentes disciplines sportives. Dans un objectif combiné de promotion de l’activité physique et de développement d’athlètes de notre région, le stade Richard-Garneau joue maintenant un rôle majeur et il faut s’en réjouir », a affirmé le maire de Blainville et vice-président du conseil d’administration du stade d’athlétisme, monsieur Richard Perreault.



Rappelons qu’André De Grasse, athlète canadien spécialiste des épreuves de sprint et triple médaillé aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, a été l’un des premiers à compétitionner sur la piste du stade d’athlétisme Richard-Garneau, lors des Championnats canadiens junior d’athlétisme en 2013.



Des compétitions primées Au cours des dernières années, le stade a été mis en lumière grâce à de prestigieux prix remportés par les villes de Sainte-Thérèse et de Blainville pour l’organisation d’événements qui s’y sont déroulés.



En 2016, les villes partenaires se méritent deux prix entourant l’organisation des Championnats nationaux d'athlétisme pour jeunes 2015 : Prix Rayonnement et fierté régionale pour l'Événement de l'année, remis par le Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides, et Prix Maurice de l’événement canadien de l’année, attribué par SPORTSQUÉBEC.



En 2015, les Championnats nationaux d'athlétisme pour jeunes permettent à SainteThérèse et Blainville de recevoir le trophée Athlétas dans la catégorie Meilleure organisation de compétition en stade, décerné par la Fédération québécoise d’athlétisme.

En 2013, le trophée Athlétas dans la catégorie Organisation sur piste par excellence, leur est décerné par la Fédération québécoise d’athlétisme dans le cadre des Championnats canadiens d'athlétisme junior s’étant tenus la même année.





Le stade d’athlétisme Richard-Garneau

Le stade offre une piste de niveau 2 certifiée par l’Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) comprenant 10 corridors en ligne droite et 8 en pourtour. Cette infrastructure sportive de niveau international, située à côté de la Polyvalente Sainte-Thérèse, est également devenue le centre d'entraînement du Club d'athlétisme Corsaire-Chaparal.



Il fait l’objet d’un partenariat entre la Ville de Blainville, la Ville de Sainte‑Thérèse et la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. Sur la présentation de leur Carte citoyen valide, les résidents de Sainte-Thérèse et de Blainville peuvent accéder au stade gratuitement.



Le stade d'athlétisme a été nommé en l’honneur de monsieur Richard Garneau pour son implication et sa passion pour le monde de l’athlétisme. Journaliste et commentateur sportif pendant 60 ans, il aura aussi laissé son empreinte sur l’athlétisme au Québec durant les années 1970 alors qu’il était président de la Fédération québécoise d’athlétisme.



Renseignements : www.stadedathletismerichardgarneau.com