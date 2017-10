Le service 211 sera bientôt accessible à toute la population de Mirabel

Un tout nouveau service centralisé d’information et de référence, le 211, sera accessible sur le web (www.211qc.ca), à compter de janvier prochain, et par téléphone, en avril 2018, à l’ensemble des 82 municipalités du Grand Montréal, dont fait partie Mirabel.



En effet, le service 211 est un service téléphonique et web qui permet à l’utilisateur de trouver facilement des ressources sociocommunautaires pour répondre à ses besoins. Il facilite ainsi la vie des citoyens qui cherchent de l’aide comme, par exemple, le transport accompagnement, les services aux familles, les ressources pour les aînés et les proches aidants, l’aide matérielle et alimentaire, le logement abordable, etc.



À l’aide d’un numéro à trois chiffres (211), facile à retenir, les utilisateurs peuvent communiquer rapidement avec les conseillers en info-référence afin de connaître les ressources sociocommunautaires et publiques qui les desservent. Le service sera offert 365 jours par année, de 8 h à 18 h, au début, et 24 heures sur 24, à terme.