Vive les couleurs au bois de Belle-Rivière

Le parc régional du bois de Belle-Rivière invite les amateurs de plein air à venir admirer les couleurs de l’érablière du 20 au 30 octobre prochain.



Une sortie en famille au bois de Belle-Rivière permet inévitablement de prendre contact avec dame nature tout en pratiquant des activités familiales diversifiées pour la belle saison automnale toujours agrémentée de la traditionnelle odeur des feuilles de la grande érablière. Il sera possible de marcher dans l’érablière, de faire une balade à cheval et de pique-niquer au grand air sous un chapiteau champêtre. De plus, un parcours de disc golf de 18 paniers est disponible pour le plaisir des tout petits et des grands. Profitez-en pour venir visiter notre tout nouveau et très populaire parc à chiens.



Les amateurs de vélo sont également invités à circuler sur le sentier multisport de 7 km en forêt. Vous pouvez également faire une visite du sentier Art3 de 1 km vous présentant 20 œuvres d’art intégrés à la nature.





Le bois de Belle-Rivière est situé au 9009 boulevard Arthur-Sauvé Mirabel et est ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h. Pour réservations et pour obtenir des renseignements, composez le (450) 258-4924.