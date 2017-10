Le directeur du Service de la culture est des loisirs fait son entrée à la Ville de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer la nomination de monsieur Joël Boulay à titre de directeur du Service de la culture et des loisirs, entré en fonction le 16 octobre dernier. Il représente un atout important pour la Ville qui lui souhaite la plus cordiale des bienvenues.



Gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis sept ans, monsieur Boulay possède une vaste expérience en gestion des services à la population. Issu du milieu communautaire, il maîtrise les particularités des organismes œuvrant dans ce secteur. Il a de plus été simultanément directeur général d’une entreprise en employabilité et d’une entreprise en soutien à domicile pendant plus de douze ans.



« La diversité de ses expériences professionnelles et sa connaissance du milieu communautaire, jumelées à son adéquation au sein de l’équipe qu’il dirige, lui permettront de poursuivre la réalisation des orientations stratégiques de la Ville de Sainte-Thérèse en matière de culture et de loisirs », a indiqué la mairesse de SainteThérèse, madame Sylvie Surprenant.



Monsieur Boulay détient une maîtrise en gestion et il a complété un programme de deuxième cycle en gestion de performance dans le système de santé. Par ailleurs, il est certifié LEAN Six Sigma (ceinture verte), une formation en gestion axée sur l’amélioration continue et l’optimisation des processus.