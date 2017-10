Le directeur des loisirs de Sainte-Anne-des-Plaines et son adjointe honorés

Le 5 octobre dernier avait lieu la remise des prix de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM). Alain Lacasse, directeur des sports et du développement communautaire de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines a reçu le prix Excellence dans la catégorie Réalisations professionnelles, avec son adjointe, Madame Lise Rivest. « Je ne pouvais pas imaginer convoiter le prix Réalisations professionnelles sans y inclure mon adjointe avec qui je travaille depuis le premier jour », a souligné M. Lacasse.



Tous les deux en poste depuis la création du service municipal des loisirs à Sainte-Anne-des-Plaines en 1980, Alain et Lise ont initié plusieurs projets d’infrastructures, dont le Centre sportif, les jeux d’eau et les terrains sportifs. Ils ont aussi mis sur pied diverses ligues sportives, notamment le club de ski alpin qui a initié des centaines d’Anneplainois à ce sport. Dans les années 1980, pour une population de 7 000 habitants, le club comptait 2 700 participants. Un beau succès.



Les activités et cours de toute sorte qui sont offerts à la population, les événements d’envergure comme la Coupe Dodge, le festival d’Halloween, la Couraille des Plaines et tout dernièrement La Grande Marche Pierre Lavoie, sont le fruit du duo qui a su gagner la confiance et le respect des gens qui ont accepté d’embarquer avec eux. Plusieurs grands bénévoles les suivent depuis leur début. Il en va de même pour les associations qui s’affilient sans hésiter aux projets proposés.



Pour Alain et Lise, agir au-delà de l’administration et de la gestion d’un service municipal pour offrir un loisir de proximité, accessible et enrichi par la communauté est ce qui compte le plus. « Ce prix qui leur est décerné confirme la valeur de notre personnel. D’ailleurs, Alain a tenu à associer tous les autres services qui collaborent à la performance de celui dont il s’occupe » a précisé le maire Charbonneau. Après 37 ans de services, et encore des projets sur la planche, on peut dire mission accomplie!