La ville de Mirabel acquiert des œuvres d’art

Le Comité chargé de la sélection d’œuvres d’art, dans le cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Mirabel, a profité de l’Expoconcert pour choisir quatre œuvres.



En effet, le choix du Comité, formé de MM. Jean Bouchard et Bernard Poulin, respectivement maire et directeur du Service des communications, et de Mme Ysabelle Gagnon, chef de division - socioculturel et vie communautaire, s’est porté sur les œuvres de Christiane Goyer (Danse des vagues), Nicole Boudreau Deschênes (Floralies), Sylvie Soulard (Ancrage) et Sandra Grégoire (Sous un ciel d’orages). Au total, une centaine d’œuvres étaient exposées par la trentaine d’artistes qui participaient à cette 27e édition de l’Expo-concert.



Objectifs de la collection

En faisant l’acquisition d’œuvres d’art, la Ville veut encourager de façon directe les artistes d’ici et de la région en effectuant son choix notamment lors des différents événements annuels organisés en collaboration avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.