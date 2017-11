Jean Comtois, élu pour un 1er mandat à titre de maire à Lorraine

Les électeurs de Lorraine ont accordé un vote de confiance au conseiller municipal sortant et candidat à la mairie Jean Comtois, qui a obtenu une majorité de 226 votes devant la mairesse sortante Lynn Dionne. M. Comtois remporte la mairie dans une proportion de 52,88 % des voix. Tous les candidats de l’Équipe Comtois ont été élus.



Voici les candidats élus pour former le nouveau conseil municipal :

Poste de maire :

• Jean Comtois (Équipe Comtois) : 2070 votes (52,88 %)

• Lynn Dionne (Équipe Dionne) : 1844 votes



Siège no 1 :

• Martine Guilbault (Équipe Comtois) : 2025 votes (51,78 %)

• Isabelle Lacasse (Équipe Dionne) : 1886 votes



Siège no 2 :

• Pierre Barrette (Équipe Comtois) : 2073 votes (53,13 %)

• Mélanie Robinson (Équipe Dionne) : 1829 votes



Siège no 3 :

• Diane D. Lavallée (Équipe Comtois) : 2099 votes (53,82 %)

• Denis Proulx (Équipe Dionne) : 1801 votes



Siège no 4 :

• Jocelyn Proulx (Équipe Comtois) : 2171 votes (56,33 %)

• Nagui Hallal (Équipe Dionne) : 1683 votes



Siège no 5 :

• Lyne Rémillard (Équipe Comtois) : 2047 votes (52,85 %)

• Mélanie Lechasseur (Équipe Dionne) : 1826 votes



Siège no 6 :

• Patrick Archambault (Équipe Comtois) : 2069 votes (53,02 %)

• Jean Gagnon (Équipe Dionne) : 1833 votes



Le nombre total d’électeurs inscrits était de 7 133 et le taux de participation de 55,3 %