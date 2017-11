En collaboration avec l’Armada : lancement de deux capsules vidéo par le Service de la sécurité incendie de Blainville

Afin d’encourager la population à vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, le Service de la sécurité incendie de Blainville, en collaboration avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, lance deux capsules vidéo de prévention sur les thèmes « N’oubliez pas de changer vos piles… on est tous gagnants! » et « N’oubliez pas d’avoir des piles en tout temps… on est tous gagnants! ».



Le Service de la sécurité incendie profite d’ailleurs du retour à l’heure normale dans la nuit du 4 au 5 novembre afin de rappeler que ce moment est propice pour inspecter l’avertisseur de fumée et en changer la pile, ou encore pour en installer un. Il s’agit de gestes simples et rapides qui peuvent sauver des vies, considérant que 73 % des incendies de bâtiments surviennent dans un bâtiment résidentiel.



Pour visionner les capsules :

youtube.com/watch?v=7NVD8djzGlY

youtube.com/watch?v=4rsYq1uThDY