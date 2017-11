150 citoyens récompensés lors de la remise de la Médaille honorifique du député Ramez Ayoub

Le député fédéral de la circonscription, M. Ramez Ayoub, a honoré, le vendredi 10 novembre dernier, plus d’une centaine de citoyens lors d’une soirée de remise de la Médaille honorifique du député Ramez Ayoub, et ce, dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la confédération du Canada. Pour ce faire, un appel de nomination a été lancé au mois d’août dernier afin de reconnaître 150 citoyens exemplaires qui se sont distingués dans leur communauté pour leur apport ou leur contribution exemplaire.



« Les dossiers que nous avons reçus étaient très étoffés et reflètent une communauté riche de talents, débordante de générosité. Les citoyens honorés ont fait rayonner notre région par leurs actions, leurs succès, leur ambition, leur générosité et leur implication», a souligné le député.

Près de 450 personnes étaient présentes lors de cet événement qui se déroulait au Centre communautaire de Blainville. Pour l’occasion, le chanteur bien connu des hymnes nationaux lors des parties de hockey au Centre BELL, M. André Ouellet, a interprété l’hymne national du Canada. L’ouverture de la cérémonie a été assurée par M. Ulrik Jetté, joueur de cornemuse et membre de la troupe canadienne des BlackWatch.

Les milieux communautaires, académiques, héroïques, affaires, jeunesse, sportifs et culturels ont été honorés et chaque lauréat s’est vu remettre une médaille du 150e anniversaire de la confédération du Canada.

« Nous célébrons ensemble la fierté et la passion qui animent nos grands lauréats. La richesse d’une communauté ne se traduit pas uniquement par sa richesse financière, mais aussi par le travail de ses citoyens qui œuvrent à lui donner une couleur particulière. Je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à nos récipiendaires qui font de notre belle région, une communauté en santé grâce à leur dévouement, leurs compétences et leurs performances. Leurs parcours uniques et inspirants sont le fruit d’années de travail, de passion et d’humanisme. Ils constituent tous, sans exception, une grande richesse pour notre circonscription. », a ajouté M. Ramez Ayoub.

Pour connaitre les noms de tous les récipiendaires, surveillez le site Internet du député à l’adresse http://rayoub.liberal.ca/, et pour l’album photos, rendez vous sur la page Facebook du député à https://www.facebook.com/ramez.ayoub/