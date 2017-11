Une boucle interprétative de 2,2 km dans la forêt du Grand Coteau

C’est avec grande fierté que la Ville de Lorraine inaugurait ce matin un parcours interprétatif de 2,2 km dans la forêt du Grand Coteau. Un des objectifs du projet consistait à créer un circuit entièrement situé sur des terrains appartenant à la municipalité. Un nouveau tronçon de sentier de 90 mètres a été aménagé en novembre dernier pour boucler le réseau existant. Afin de faciliter l’orientation des randonneurs, les sentiers ont été balisés, alors que des cartes de localisation et des flèches directionnelles ont été installées aux différents carrefours du réseau.

De plus, les randonneurs découvriront cinq panneaux d’interprétation qui leur permettront d’en apprendre davantage sur la forêt du Grand Coteau : les animaux et les oiseaux qui la fréquentent, les peuplements végétaux qui la composent, le ruisseau Dominique-Juteau ainsi que le Corridor forestier du Grand Coteau, une initiative régionale visant à conserver une ceinture verte sur la couronne nord de Montréal. À chaque entrée du parcours, les passionnés de nature pourront également se familiariser avec le Code d’éthique des usagers de la forêt, un rappel des consignes à respecter pour préserver cet écosystème forestier exceptionnel.



« En 2008, la population a clairement signifié par référendum que la protection de la forêt du Grand Coteau était au cœur des préoccupations de notre communauté. Je tiens à remercier les membres du Comité consultatif, qui a d’ailleurs été mis en place à la suite de ce référendum, pour son implication dans ce projet. Ils continuent d’être la voix des citoyens, en nous permettant de bien cibler les attentes de la population en matière de protection de l’environnement », précise le maire Jean Comtois.



Soulignons que la Ville de Lorraine a bénéficié d’une subvention de 15 000 $ de la Fondation TD des amis de l’environnement et qu’elle a réalisé ce projet en partenariat avec le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL). Les différentes actions posées dans le cadre de ce projet étaient prévues dans le Plan durable de protection et de mise en valeur de la forêt du Grand Coteau, un plan d’action 2016-2026 conçu et adopté par la Ville avec son comité consultatif, composé de citoyens et d’organismes environnementaux.



La carte des sentiers est disponible sur le site Internet de la Ville au www.ville.lorraine.qc.ca. Rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse partout sur le territoire de Lorraine, même dans la forêt, la seule exception étant le parc canin, et que leurs excréments doivent être ramassés.