Nomination de Mme Nathalie Nolin à Centraide Laurentides

La directrice générale de Centraide Laurentides, Mme Suzanne M. Piché, est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Nathalie Nolin au poste de Chef du service des communicationsmarketing de Centraide Laurentides.



Détentrice d'un baccalauréat en communications et journalisme, Mme Nolin a travaillé pendant dix ans au sein du réseau de la santé et des services sociaux des Laurentides comme chef de service des communications. Dans le cadre de ses fonctions, elle a agi à titre de conseillère pour l'équipe de direction et les différents services, en communication interne et externe, en planification d’événements, en relations publiques et comme porte-parole médias.

Elle se démarque par sa capacité à offrir des conseils, services et outils de communication orientés vers le client et répondant aux enjeux prioritaires de l'organisation, dans un esprit de collaboration.

Ayant développé et entretenu tout au long de sa carrière de bonnes relations avec les milieux politiques, communautaires et entrepreneuriaux de la région, elle pourra contribuer à assurer le rayonnement de notre mission.

« Dynamique et engagée, Mme Nolin fait preuve d'un jugement sûr et d'une rigueur professionnelle. Grâce à son expertise et à sa vision stratégique des communications, je suis convaincue qu'elle sera un élément mobilisateur au sein de notre équipe et pour l'ensemble de nos partenaires », a déclaré Mme Piché en lui souhaitant bon succès dans ses nouvelles fonctions à Centraide Laurentides.