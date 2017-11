Trouvez des présents locaux et originaux au Salon du cadeau!

À l’approche du temps des Fêtes, le Salon du cadeau de Saint-Colomban attend les visiteurs les 9 et 10 décembre prochain avec plus de 45 exposants. Organisé par le 63e groupe scout de Saint-Colomban, le Salon du cadeau est l’occasion rêvée pour compléter ses cadeaux de Noël de manière originale et locale.



« Au Salon du cadeau, vous trouverez tant des bijoux, des cadeaux gourmands, des jouets, des cadeaux écolos, des décorations de Noël que de l’artisanat, et ce, dans une ambiance des plus festives, loin de la cohue des centres d’achat! » a indiqué le président du 63e groupe scout de Saint-Colomban, Jean-Pierre Bergeron.



« Devant la qualité et la variété de l’offre, je suis reparti du dernier Salon du cadeau avec les bras remplis de présents pour tous mes proches. En plus de participer au financement des activités des scouts, nous contribuons ainsi à soutenir des entrepreneurs, des artisans et des artistes d’ici », a déclaré le maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande.

Les scouts offrent gratuitement aux parents un service de halte-garderie, une bonne façon de magasiner en toute tranquillité en plus de permettre aux parents de faire des achats pour leurs enfants pendant que ceux-ci s’amusent en sécurité dans un cadre supervisé.



C’est donc un rendez-vous les 9 et 10 décembre, de 10 h à 16 h, au Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban, situé au 323, montée de l’Église.