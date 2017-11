Lorraine rend hommage à 12 Lorrains s’étant illustrés sur la scène sportive ou culturelle

Le conseil municipal a remis des bourses à 12 Lorrains s’étant démarqués dans les domaines du sport et de la culture, lors d’une soirée de reconnaissance qui s’est déroulée le 27 novembre au Centre culturel Laurent G. Belley. Ces derniers ont représenté de belle manière la ville de Lorraine en s’illustrant dans leurs disciplines respectives. Soulignons que les bourses remises totalisent 4 500 $.



Voici les Lorrains récompensés lors de la soirée : Louise Atkinson Clark (triathlon), Benjamin Comtois-Rousseau (baseball), Florence Dargis (patinage artistique), Laurent Gervais (cyclisme), Sara Giard (gymnastique), Mia Savannah Hébert (volleyball), Ana-Isabel Reyes (cheerleading), Léo Richard (échecs), Simon-Olivier Roy (ski alpin), Mylaa Simon-Desloges (vélo de montagne), Édouard Therriault (ski acrobatique) et Florence Therriault (ski acrobatique).



« Félicitations à tous les boursiers pour leurs accomplissements. Nos vedettes de la soirée représentent à merveille les valeurs de ténacité et de persévérance. Derrière leurs réussites sur la scène nationale ou internationale, il y a des années de travail et d’efforts. Bravo à nos concitoyens honorés ce soir et merci aux familles de les encourager à poursuivre leur passion », a félicité le maire Jean Comtois.



Les Lorrains qui participent à un événement d’envergure nationale ou internationale dans le domaine du sport ou de la culture et qui doivent absorber en partie ou en totalité des coûts liés à cet événement sont admissibles à notre programme de bourses. Toute demande doit être acheminée au Service des loisirs et de la culture entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année en cours.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/partenaires--organismes-etreconnaissance/politique-de-reconnaissance-des-organismes ou communiquez avec le Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.

Légende de la photo, de gauche à droite :

Rangée arrière : Édouard Therriault, Florence Dargis, Sara Giard et Laurent Gervais

Rangée du milieu : Florence Therriault, Benjamin Comtois-Rousseau et Mylaa Simon-Desloges

Rangée avant : Martine Guilbault, Jocelyn Proulx, Léo Richard, Ana-Isabel Reyes, Louise Atkinson Clark, Jean Comtois et Pierre Barrette