Le stationnement en période hivernale, pensez-y!

La Ville de Sainte-Thérèse est fière d’annoncer qu’elle met sur pied un projet de signalisation spécifique permettant le stationnement de nuit en période hivernale dans un secteur du Village. Pour ce faire, un système de feux clignotants y sera installé afin d’indiquer aux automobilistes les périodes déterminées pendant lesquelles le stationnement de nuit est prohibé.



Ainsi, le stationnement de nuit sera permis dans le secteur compris entre les rues Turgeon, Blainville Ouest, Saint-Joseph et Dubois, sauf lorsque les feux clignotants seront allumés. Les feux indiqueront alors une interdiction de stationnement de minuit à 7 h tant qu’ils seront en fonction.



À Sainte-Thérèse, rappelons qu’il est interdit de se stationner sur les voies publiques de minuit à 7 h, et de minuit à 6 h dans les stationnements publics hors rue du Village, et ce, du 1er décembre au 15 mars. « En respectant cette consigne, de même que la signalisation temporaire installée lors d’opération de déneigement et de ramassage de la neige, les automobilistes contribuent à rendre les rues de la ville bien déneigées et sécuritaires », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Réglementation municipale

Le Service des travaux publics, parcs et bâtiments dénote un nombre grandissant de véhicules stationnés nuisant aux opérations de déneigement et de chargement de la neige sur le territoire de la ville. Dans un souci d’améliorer lesdites opérations et la sécurité routière pour tous, la Ville mettra en application de manière plus systématique la réglementation municipale en vigueur lui permettant de faire déplacer les véhicules en infraction par remorquage.



Modalités

Les véhicules contrevenants à la signalisation spécifique en période hivernale pourront être déplacés par remorquage sur une rue préalablement dégagée et voisine de son emplacement. Le conducteur devra téléphoner à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville au 450 435-2421 pour connaître le nouvel emplacement de son véhicule et le récupérer. Un constat d’infraction sera également donné et devra être payé à la cour municipale de Sainte-Thérèse dans un délai de 30 jours suivants son émission.



D’autres options pour les citoyens

Le stationnement de nuit est également permis en mode alternatif sur certaines rues de la ville et des cases de stationnement dans les parcs et certains stationnements municipaux permettent également le stationnement de nuit en hiver. Pour les connaître et vous familiariser avec les différentes modalités du stationnement en période hivernale à Sainte-Thérèse, consultez la section Déneigement du www.saintetherese.ca.