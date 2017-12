Foire commerciale des entreprises d’entraînement 2017: PlastiGroulx rafle quatre prix

L’entreprise d’entraînement PlastiGroulx a brillé sous les projecteurs à la 20e Foire commerciale des entreprises d’entraînement, organisée annuellement par le Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE), qui se tenait, les 14, 15 et 16 novembre, au Centre des congrès de Ville de Saguenay. Pour la première fois dans l’histoire du RCEE, une même entreprise d’entraînement a raflé quatre premières positions.



En effet, parmi la quarantaine d’exposants à la foire, PlastiGroulx a remporté :

Le premier prix en commercialisation

Le premier prix en service à la clientèle

Le premier prix en créativité et innovation

Le prix coup de cœur du public.

Trois participantes de PlastiGroulx, Francine Brisebois, Aline Turcotte et Francine Foucault, étaient sur place, accompagnées par la conseillère en emploi, Julie Tapp, et le coordonnateur, Benoît Auclair. Elles ont animé leur kiosque, comme dans toute bonne foire commerciale, faisant preuve de l’acquisition d’importantes compétences en communication et de travail d’équipe. Ils représentaient leur entreprise marraine, RE-PLAST Inc., qui leur a permis de simuler la vente de leurs produits innovants fabriqués au Québec et faits à partir de plastique 100 % recyclé, lors de cet exercice commercial.

Toutes nos félicitations au comité organisateur qui a su relever ce défi en faisant preuve d’efficacité, de créativité et d’un esprit d’équipe formidable. Chapeau à la délégation qui, sur place, a si admirablement représenté PlastiGroulx.