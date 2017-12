Le notaire Me Gérald Forget se retire après plus de 40 ans de service

Me Gérald Forget s’est retiré après de nombreuses années de service dans la région de Saint-Jérôme (Saint-Antoine) et Mirabel. La communauté a pu bénéficier de l’excellence de ses services professionnels depuis plus de 40 ans.

C’est l’étude notariale de Me Paul Larocque qui est installée à Mirabel au 11 700, rue de l’Avenir, qui devient propriétaire des dossiers de l’étude de Me Forget. « J’ai côtoyé Me Forget au fil des ans et nous sommes heureux de pouvoir continuer son bon travail dans la région. Il a eu une brillante carrière et je compte bien poursuivre avec le même professionnalisme que mon confrère » a souligné Me Larocque.

Les dossiers des clients de Me Forget sont donc maintenant chez Me Paul Larocque Notaire. Pour toute question à ce sujet, Me Paul Larocque prie les clients de le contacter au même numéro, soit le 450-432-2288.

Rappelons que l’équipe, composée d’une vingtaine d’employés, cumule de nombreuses années d’expérience en droit des affaires, successoral, immobilier et familial.