St-Colombus : Prolongement du projet pilote de transport en commun

Devant l’intérêt généré par le projet pilote de transport en commun St-Colombus, la Ville de Saint-Colomban annonce que le service sera prolongé jusqu’au 1er juin 2018. Initialement prévue du 21 août au 22 décembre 2017, la navette continuera de transporter les étudiants et travailleurs à destination de SaintJérôme.



« Notre objectif est d’offrir aux Colombanoises et Colombanois une offre de transport en commun qui correspond à leurs besoins, précise le maire Xavier-Antoine Lalande. C’est dans cette optique que nous décidons de prolonger le projet pilote pour quelques mois, ce qui nous permettra de poursuivre l’analyse de notre offre de services en matière de mobilité. Le St-Colombus sera par la suite bonifié ou remplacé par un nouveau service mieux adapté aux besoins de la population et au territoire de Saint-Colomban. »



Horaire des Fêtes

Le service régulier sera maintenu durant toute la période des Fêtes, à l’exception des jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier.



Engagement financier

Le budget prévu pour l’implantation du service et la première phase d’opération du StColombus –du 21 août au 22 décembre 2017– s’est chiffré à 65 000 $, puisé à même les surplus du Transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord (TACRDN). Le budget alloué à la deuxième phase –du 23 décembre 2017 au 1er juin 2018– est de 50 000 $, financé par une majoration de la quote-part de la Ville versée à la MRC de La Rivière-du-Nord.



Le St-Colombus en bref

Entièrement gratuit et sans réservation requise, le St-Colombus offre trois départs vers la gare intermodale de Saint-Jérôme en matinée et trois retours vers Saint-Colomban en fin de journée, et ce, du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés. Pour plus de détails, les citoyens sont invités à appeler ou texter au 450 990-0222, ou à visiter stcolombus.com ou la page Facebook St-Colombus.