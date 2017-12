Une pluie d’honneurs pour onze citoyens et une entreprise

Le 7 décembre, la Ville de Blainville a tenu sa 21e cérémonie de l’Ordre du mérite blainvillois et sa 3e édition du Panthéon des sports, destinées à faire connaître la contribution exceptionnelle de citoyens dans divers secteurs d’activité. Cette année, onze personnes et une entreprise ont été honorées.



Membres émérites de l’Ordre

Sous la présidence de Gilles Lapalice, le jury a décerné la plus haute distinction de l’Ordre du mérite blainvillois à deux citoyens d’exception :

Marie-Claire Forget Meyer : bénévole depuis 1981, elle s’implique dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur. Elle a été active au sein de nombreux organismes, dont l’Ensemble folklorique de Blainville et La Popote à Roland. Elle a aussi agi comme proche aidante auprès de ses deux parents malades. Sa collaboration, sa grande disponibilité et son travail ont fait évoluer les organisations qui l’ont accueillie.

Dominique Santerre : engagé dans sa communauté depuis 30 ans, il a à cœur le développement des jeunes. Actif dans le mouvement scout, il a aussi été bénévole au baseball, au Club Lions Blainville, au défilé du père Noël et au Relais pour la vie. En 1989, il a créé le bazar scout, qui connaît un grand succès encore aujourd’hui. Il a reçu la médaille du Gouverneur général du Canada à deux reprises pour son engagement dans le mouvement scout.



Fleuron de l’Ordre

Octroyé en reconnaissance d’une grande réalisation individuelle, le Fleuron a été remis à Jean Lafontaine, qui a connu un parcours exceptionnel dans le sport amateur (au hockey, à la ringuette et au baseball). Il a occupé plusieurs fonctions au sein d’associations, dont celles d’entraîneur, de directeur et de responsable des entraîneurs, en plus de recevoir de nombreuses distinctions, telles que bénévole et directeur de l’année au baseball. Depuis 2014, il est responsable de l’association régionale Baseball Laurentides.



Lauriers de l’Ordre

Le titre Laurier de l’Ordre est attribué en reconnaissance de l’action bénévole actuelle ou récente. Cette année, les hommages ont été rendus à cinq bénévoles :

Jean-Pierre Monette : reconnu pour ses qualités de rassembleur et de mobilisateur, il s’implique notamment au sein du Centre récréatif Blainville, une association qu’il préside depuis plusieurs années. Il contribue largement au succès des activités proposées aux citoyens, dont la fête nationale organisée chaque année au parc Dubreuil.

Kim Martineau et Jean-François Bérard : ils font rayonner la ville aux quatre coins de l’Amérique grâce à leur collection imposante d’objets en lien avec la série La Guerre des étoiles. Ils ont organisé trois expositions à Blainville (intitulées D’une autre galaxie), qui ont attiré près de 10 000 visiteurs et ont nécessité beaucoup de temps et d’énergie.

Jean-Christophe Simard : bénévole du programme Générations@branchées de la bibliothèque depuis plus de quatre ans, il aide les adultes à mieux maîtriser les technologies. Depuis 2013, il a effectué 33 heures de bénévolat.

Francine Laramée : musicienne accomplie, elle est présidente du conseil d’administration de l’Harmonie Omnigamme et contribue à faire rayonner la culture musicale dans la région. Sous sa gouverne, l’organisme est passé de 57 à 82 musiciens. Elle dirige notamment des orchestres et de jeunes musiciens d’écoles secondaires.



Palme d’or

Blainville a octroyé sa Palme d’or à l’entreprise Fenêtres Magistral en reconnaissance de son engagement et de son soutien à l’action bénévole dans la région. Implantée à Blainville depuis 20 ans, cette entreprise familiale a reçu de nombreuses distinctions, notamment de la Chambre de commerce et d’industrie ThérèseDe Blainville qui l’a nommée « employeur favorisant l’embauche de femmes dans des métiers traditionnellement masculins ». Ses dirigeants sont engagés dans plusieurs organismes de la région, comme le Parrainage civique Basses-Laurentides, le Club Lions et le Club des petits déjeuners.



Panthéon des sports

Par ailleurs, la Ville de Blainville a intronisé trois nouveaux membres à son Panthéon des sports, dont la mission consiste à honorer des athlètes blainvillois qui ont réalisé une performance sportive exceptionnelle ainsi que des bâtisseurs bénévoles qui ont contribué au rayonnement et à l’épanouissement du sport amateur.

Patrick Boileau : cet ancien joueur professionnel a évolué au sein de trois équipes de la Ligue nationale de hockey, soit les Capitals de Washington (qui l’ont repêché en 1993), les Red Wings de Détroit et les Pingouins de Pittsburgh. Il a ensuite décidé de poursuivre sa carrière en Europe. Après sa retraite, il est devenu entraîneur professionnel et a dirigé plus de 2000 entraînements dans le monde. Il agit aussi comme directeur de hockey et spécialiste des défenseurs à l’Académie de hockey Joël Bouchard, et souhaite bâtir des programmes de perfectionnement pour tous les niveaux.

Joliane Melançon : détentrice de sept titres canadiens au judo, elle a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Son habileté au sol et sa légendaire détermination figurent parmi ses grandes forces. Aujourd’hui, elle s’adonne au triathlon et à la course en sentier et est propriétaire d’une école de judo avec son conjoint. Elle donne aussi des conférences dans les écoles pour inciter les jeunes à persévérer et est enseignante en éducation physique au collège Lionel-Groulx et à la Commission scolaire de Montréal.

Jean-Pierre Arvisais : intronisé au Panthéon des sports comme bâtisseur, ce visionnaire a contribué à l’émergence du Parc équestre et a créé la Classique internationale de Blainville, qui attirait autour de 30 000 personnes. Son engagement dans les sports équestres a été reconnu sur le plan international puisque la Fédération française d’équitation lui a remis une médaille d’honneur. Jean-Pierre Arvisais a aussi fondé le Poney Club pour les jeunes cavaliers de 4 à 12 ans et a été nommé, en 2006, membre émérite de l’Ordre. Cette année, à l’aube du 50e anniversaire de Blainville, la salle du Jockey Club du Parc équestre a été baptisée à son nom.



« Félicitations à tous nos récipiendaires, a conclu le maire Richard Perreault. La prochaine édition sera celle du 50e anniversaire de Blainville. Pour cette occasion toute spéciale, nous vous réserverons une soirée inoubliable et remplie de belles surprises. »



