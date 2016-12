Félicitations aux lauréats du Gala Stellar 2016

La 30e édition du Gala Stellar, une présentation des Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville, s’est tenue le vendredi 3 juin au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville. Lors de cette prestigieuse soirée, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville a dévoilé les lauréats :





1. Dans la catégorie « PME de l’année (25 employés et moins) », un prix remis par les journaux Nord-Info et Voix des Mille-Îles, l’entreprise lauréate est CD Legal inc.



2. Dans la catégorie « PME de l’année (plus de 25 employés) », un prix remis par Investissement Québec, l’entreprise lauréate est Stingray Affaires

3. Dans la catégorie « Nouvelle entreprise de l’année », un prix remis par Amyot Gélinas, l’entreprise lauréate est AKTIV Chiropratique et soins sportifs.



4. Dans la catégorie « Innovation, créativité et/ou technologie », un prix remis par TransCanada, la lauréate est la Ville de Blainville



5. Dans la catégorie « Jeune entrepreneur de l’année », un prix remis par le Regroupement des CPA de Laval-Laurentides, la lauréate est Caroline Desrosiers de CD Legal inc.



6. Dans la catégorie « Hommage à un employé remarquable », un prix remis par La Petite Bretonne, le lauréat est Sylvain Hébert du Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse-De Blainville.



7. Dans la catégorie « OSBL ou entreprise d’économie sociale de l’année », un prix remis par Location Bleu Pelican Sainte-Thérèse, l’organisme lauréat est Moisson Laurentides.



8. Dans la catégorie « Initiatives en gestion des matières résiduelles et en développement durable », un prix remis conjointement par les Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville, la lauréate est la Ville de Boisbriand.



9. Dans la catégorie « Gestion des ressources humaines », un prix remis par Groupe Humanova, l’entreprise lauréate est Prévost Fortin D’Aoust S. E. N. C. R. L.



10. Et finalement, dans la catégorie « Implication bénévole dans sa communauté », un prix remis conjointement par les députés de Groulx et de Blainville, Claude Surprenant et Mario Laframboise, la lauréate est Michelle Lapointe de RH Faction.



Notons aussi que la mention spéciale « Coup de cœur du jury », présentée par la SODET, a été attribuée à Dominic Dufour Joaillier.

Le Prix Jean-Marc Boisvert a été décerné à Maître Pierre Chartrand, notaire et gouverneur de la CCITB, afin de lui rendre hommage pour sa carrière remarquable.



Finalement, à la suite du vote électronique des membres de la Chambre, la personnalité de l’année, c’est Monsieur Alain Martineau, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Envolée qui s’est vu remettre le prix Michèle-Bohec.



Le groupe Replay a su charmer les invités présents au cours d’une soirée mémorable en reprenant les grands succès des Beatles. Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans la participation des membres du jury et des nombreux bénévoles dont: le responsable du comité organisateur Luc Daigle, président des supermarchés IGA Daigle, Sylvain Fortier de Clair Obscur multimédia, Marcel Ménard du Groupe Virage, Sophia Lavergne de la Place Rosemère, Linda Petrozza, des Emballages Ralik, Danielle Ross du Groupe Danaïde, Suzanne Grégoire de la RBC Banque Royale ainsi que de toute l’équipe de la permanence de la CCITB.

Les photos de la soirée sont disponibles ici --> https://www.facebook.com/CCITB/photos/?tab=album&album_id=10154264989834936