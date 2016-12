Blainville honore trois jeunes bénévoles du programme Générations@branchées

À l’occasion d’une soirée reconnaissance, la Ville de Blainville a honoré trois jeunes Blainvillois pour leur participation bénévole au programme Générations@branchées, qui permet aux résidents de recevoir l’aide personnalisée d’adolescents pour accomplir différentes tâches informatiques. Ainsi, Louis-Philippe Macedo, Mathieu Desjardins et Gabriel Pelletier se sont vu décerner une attestation d’excellence pour leur professionnalisme, leur disponibilité ainsi que leurs compétences en informatique. Ils ont aussi reçu une carte-cadeau de 100 $, échangeable dans une boutique électronique ou une librairie de leur choix.

« La Ville de Blainville reconnaît l’engagement de ces jeunes qui animent avec brio ce programme ayant comme objectifs de répondre aux besoins technologiques exprimés par les adultes et d’attirer les adolescents à la bibliothèque. Plus que cela, le programme permet un rapprochement intergénérationnel réel et porteur pour la communauté blainvilloise. Les jeunes, autant que leurs aînés, sont enthousiastes de travailler ensemble », a déclaré la conseillère municipale du district Chante-Bois, Nicole Ruel, présente à la soirée.

Lancé en 2009, le programme Générations@branchées a été récompensé par l’Union des municipalités du Québec (certificat honorifique du Mérite Ovation municipale) et par le Carrefour action municipale et famille (Prix d’excellence). Il a aussi remporté le prix Innovation des services documentaires du Québec et a inspiré plusieurs municipalités du Québec qui ont emboîté le pas. En continuelle évolution, le programme permet aujourd’hui à la population blainvilloise d’obtenir de l’aide pour les livres numériques, les tablettes, les liseuses et les téléphones intelligents. En 2015, 201 jumelages ont été réalisés (soit 319 heures de dépannage).