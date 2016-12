Un grand succès pour la 20e édition du Tournoi de golf de la Fondation du Collège Lionel-Groulx

Le mercredi 8 juin dernier s’est tenue la 20e édition du tournoi de golf annuel de la Fondation du Collège Lionel-Groulx, présentée par les caisses Desjardins des Laurentides Sud, sous la présidence d’honneur de monsieur Alain Martineau, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Envolée. Les golfeurs ont eu la chance de jouer sur le terrain du Club de golf les Quatre Domaines à Mirabel, par une journée un peu froide pour un mois de juin.



La directrice générale de la Fondation, madame Jocelyne Roch était très heureuse du succès de l’événement. « Chaque année, les participants et les partenaires répondent présents à ce tournoi et nous vous en sommes très reconnaissants, vous êtes des personnes importantes pour tous les étudiants qui fréquentent le Collège et vous nous aidez à poursuivre la mission de la Fondation » de déclarer madame Roch.



L’objectif financier de ce tournoi était de 25 000 $ et le président du conseil d’administration de la Fondation, monsieur Paul Paré a annoncé qu’un montant de 25 600 $ a été amassé grâce à tous les partenaires, golfeuses et golfeurs. Il a tenu à remercier chaleureusement le président d’honneur, monsieur Martineau ainsi que les Caisses Desjardins des Laurentides Sud qui regroupe les caisses suivantes : Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, Caisse Desjardins de l’Envolée, Caisse Desjardins de Saint-Eustache--Deux-Montagnes, Caisse populaire Desjardins de Mirabel, Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes et la Caisse Desjardins d’Argenteuil.