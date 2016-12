Implantation du réseau de fibre optique de Bell à Lorraine en 2016-2017

La Ville de Lorraine est heureuse d’informer la population du déploiement du réseau de fibre optique de Bell à Lorraine. Les travaux ont débuté au début du mois de juin dans le secteur nord et se poursuivront jusqu’en 2017 pour couvrir l’ensemble du territoire lorrain. Il s’agit d’un investissement de près de 10 millions de dollars. Concrètement, ce réseau représentera 55 km de câbles de fibre optique et couvrira près de 3400 résidences.

La mairesse Lynn Dionne se réjouit de cet investissement majeur : « Voilà une excellente nouvelle pour les citoyens qui auront désormais accès à une offre de service accrue en matière de téléphonie, d’Internet et de télévision ».

Le service Fibe Gigabit permet aux consommateurs et aux petites entreprises de profiter des vitesses Internet les plus élevées qui soient – lesquelles peuvent actuellement atteindre 940 mégabits par seconde (Mbit/s). Quant au service Télé Fibe, il propose un éventail d’innovations exclusives. « Avec la fibre optique jusqu’au domicile, la technologie réseau la plus évoluée au monde sera déployée à Lorraine et permettra un choix de services sans précédent, a expliqué Nicolas Poitras, vice-président, services résidentiels, Bell. Bell Télé Fibe est tout simplement le meilleur service au pays et Internet Fibe offre les vitesses Internet totales les plus rapides en téléchargement et téléversement. Nous avons hâte d’offrir ces avantages à la population de Lorraine »