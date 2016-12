RE/MAX SÉLECTION prend place à Mirabel

C’est sous le thème de la célébration que la grande équipe de courtiers Remax ainsi que plusieurs courtiers immobiliers, partenaires d’affaires et professionnels du domaine immobilier se sont réunis, afin de souligner l’ouverture officielle de la nouvelle succursale Remax Sélection à Mirabel.

MIRABEL : UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

Une nouvelle place d’affaires portant les couleurs de la plus grande bannière immobilière de la région des Laurentides a ouvert ses portes dernièrement à quelques pas de la Cité de Mirabel, au centre de l’effervescence d’une municipalité en plein essor.

Remax Sélection a choisi de prendre possession d’un tout nouveau local commercial d’une superficie de 4 500 pi2, situé en bordure de l’autoroute 15. Cette localisation géostratégique permettra d’accroitre le service et la présence des courtiers auprès des clientèles présentes et celles à venir.

Comme le mentionne M. Louis-Charles Ménard, co-propriétaire de Remax Sélection, « l’augmentation de projets résidentiels et la venue continuelle de nouveaux commerces apportent à la municipalité de Mirabel, un bassin de clients potentiels. L’ouverture d’une nouvelle place d’affaires dans ce secteur d’importance est sans contredit, une action stimulante pour nos courtiers et des plus prometteuses pour la bannière. » Selon les prédictions, les Basses-Laurentides, et surtout le secteur de Mirabel, connaitront dans les 15 prochaines années, une croissance démographique près de deux fois supérieure à la croissance moyenne québécoise.

REMAX, TOUJOURS PLUS PRÉSENTE DANS LES LAURENTIDES

Troisième franchise Remax détenue par messieurs Louis-Charles Ménard, Stéphane Desormeaux et Jérémie Laroche, Remax Sélection compte aujourd’hui 45 courtiers immobiliers d’expérience. Impliqués dans plus de 2 500 transactions, 145 courtiers oeuvrent dans ces trois succursales et détiennent à eux seuls, près de 50 % des parts de marché.

De ce fait, 14 places d’affaires entre Mirabel et Saint-Donat sont maintenant affiliées à cette grande équipe, dont la Galerie RE/MAX, un concept exclusif et innovateur, situé au coeur du village de Saint-Sauveur.

Remax a plus que jamais, le vent dans les voiles.