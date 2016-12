Blainville poursuit son évolution comme communauté intelligente

L’administration du maire Richard Perreault a annoncé hier matin un important projet d’innovation consistant à implanter, en 2017, un système citoyen intégré qui se veut une plateforme pour permettre aux résidents de faire leurs transactions via une application. « De nos jours, les citoyens sont globalement mieux informés, plus pressés, plus expérimentés avec les technologies et plus branchés qu’avant. Les citoyens d’aujourd’hui veulent transiger en ligne avec leur municipalité sur un appareil mobile. En même temps, ils veulent obtenir des réponses en temps réel, avoir une conversation avec un être humain, et ce, sans devoir se déplacer. À Blainville, nous avons compris que l’avenir des communications repose sur notre capacité à relever le défi numérique. Blainville est depuis longtemps une ville intelligente. Nous confirmons maintenant notre évolution à titre de communauté intelligente », a déclaré le maire.

Système citoyen intégré

Grâce au système citoyen intégré propulsé par la firme Métix et l’École de technologie supérieure qui sera adapté à Blainville et implanté dès 2017, les résidents blainvillois pourront créer leur dossier personnalisé en ligne via un appareil mobile ou un ordinateur personnel, le tout dans un environnement sécurisé. Les Blainvilloises et les Blainvillois seront donc en mesure de consulter les activités auxquelles ils seront inscrits, d’adhérer au système automatique d’appels, de recevoir des alertes, d’émettre et de voir leurs requêtes, de prendre des rendez-vous à la Ville et de modifier leurs coordonnées en tout temps. De plus, ils auront accès à un dossier intégré regroupant toute l’information nécessaire. Une base de connaissances sera mise à leur disposition afin de cibler les questions des citoyens et d’offrir les meilleures réponses et intégrant le concept d’intelligence artificielle.

De plus, les résidents auront une carte numérique avec photo (qui remplacera graduellement la carte du citoyen actuelle), lisible directement sur un appareil mobile. Il sera possible d’y regrouper les cartes des autres membres de la famille. La lecture des cartes pourra s’effectuer à même l’appareil utilisé, lors de déplacements, par exemple pour le prêt des livres à la bibliothèque ou pour s’inscrire à des activités. Les citoyens pourront renouveler leur carte en ligne et recevoir une notification automatique. Toutefois, il sera encore possible de recevoir une carte plastifiée pour les gens qui le souhaitent et d’imprimer cette carte en format papier.

« Afin d’implanter le système citoyen intégré, nous prendrons le temps de bien faire les choses, d’effectuer les tests nécessaires et d’expliquer les changements aux Blainvilloises et aux Blainvillois afin qu’ils adhèrent en toute confiance à l’application que nous mettrons en place en 2017 », a souligné le maire Richard Perreault.

Ultimement, à l’aide de cette plateforme, l’administration pourra favoriser davantage la participation citoyenne, en intégrant des projets de consultation citoyenne en ligne.