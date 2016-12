24e Gala du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

C’est le 18 juin 2016 que le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) a eu le plaisir de célébrer le 24e anniversaire de son Gala « Les grands prix de la relève d’affaires ».

Devenu une tradition attendue par l’ensemble des 37 jeunes chambres et ailes de jeunesse du RJCCQ, cet évènement met en valeur les accomplissements de l’ensemble de ses membres formés de cadres, entrepreneurs, professionnels et travailleurs autonomes répartis sur toute la province du Québec.

Lauréate à Sainte-Thérèse

La SODET souhaite mettre en lumière la lauréate qui s’est particulièrement distinguée dans la catégorie, Leadership au féminin, Carmen-Gloria Sanchez. Détentrice d’une maîtrise en management public ainsi que d’une certification en gestion de projets, elle œuvre à titre de directrice générale du Centre Marie Ève depuis 2013. Elle gère une équipe de 20 personnes et de 193 bénévoles. Ensemble, ils aident près de 600 familles annuellement dans les Basses-Laurentides.

Depuis 34 ans, le Centre Marie Ève offre un accueil chaleureux et un accompagnement attentionné à la femme enceinte ou avec des enfants 0-2 ans sur le territoire des Basses-Laurentides. Parmi les services offerts, on retrouve une écoute empathique (téléphonique ou en personne), un soutien psychologique personnalisé, des rencontres individuelles au centre, des visites à domicile, de l’aide matérielle, un service de transport médical, des références vers d’autres ressources et des ateliers de groupe. Pour plus d’information, nous vous invitons à communiquer avec le point de service du Centre Marie Ève situé au 7, boulevard Desjardins Ouest, à Sainte-Thérèse, au 450 818-2882. Notons que le siège social est situé à Saint-Eustache et qu’il existe aussi un point de service à Saint-Jérôme.

Finaliste à Rosemère

De plus, nous soulignons la nomination de Roseline Beausoleil, avocate du cabinet BTK Avocats, à Rosemère, dans la catégorie Administrateur de la relève. Me Beausoleil est une avocate impliquée au sein de la relève notamment par son implication au conseil d’administration du Jeune Barreau Laurentides-Lanaudière en 2014 et au conseil d’administration de l’aile relève de la CCI2M. Elle est également membre de l’aile relève de la CCITB et elle donne des conférences afin d’aider les entrepreneurs en démarrage.